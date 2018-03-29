В Волгограде продают спортклуб «Арена», принадлежавший осужденному депутату Галде 

В Волгограде за 60 миллионов выставлен на продажу спортивный комплекс «Арена», расположенный на улице Электролесовской в Советском районе.
Как сообщает РИА34, долгое время совладельцем клуба был осужденный в прошлом году за мошенничество экс-депутат Александр Галда. Предприниматель, в прошлом народный избранник Галда среди прочего называл себя директором «Арены». Кроме того в открытых источниках в Интернете до сих пор значится, что именно он является владельцем здания, где находится клуб.
При этом представитель собственника уверяет, что в данный момент осужденный никакого отношения к спорткомплексу не имеет. — Мне уже задавали подобный вопрос, но уверяю, владелец здания и земли другой, не Галда. Все документы в порядке, — заявил агент по недвижимости. Действительно, в свидетельстве о государственной регистрации права сейчас значится имя некой Анны Панюшкиной. Сделка о продаже ей здания датирована маем 2015 года (документ имеется в распоряжении редакции РИА34). При этом любопытен факт, что ее же фамилия фигурирует в материалах дела областного арбитражного суда в 2014 году. Там Анна Панюшкина является истцом по иску об установлении кадастровой стоимости участка — все на той же Электролесовской, 76б. А в документах, находящихся в открытом доступе суда, рядом с фамилией нынешней владелицей «Арены» фигурирует и фамилия осужденного экс-депутата. Напомним, бывший депутат волгоградской городской думы Александр Галда, виновный в особо крупном мошенничестве со зданием школы в хуторе Красный сад, не смог обжаловать решение суда. Окончательный приговор Галде был вынесен в сентябре прошлого года. Ему был назначен срок в пять лет лишения свободы. По данным следствия, Александр Галда заключил фиктивный договор купли-продажи недостроенного здания школы и незаконно стал собственником объекту. При этом здание школы находилось на балансе администрации Волжского. — В мае прошлого года Галда был признан виновным, ему было назначено наказание сроком на пять лет колонии общего режима, — ранее сообщала РИА34 старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Окана Черединина. — Свою вину подсудимый не признал и обжаловал приговор. Апелляционным определением областного суда в сентябре прошлого года ему оставлен без изменения приговор Среднеахтубинского районного суда. Александр Галда стал депутатом городской думы в 2004 году, кроме того он участвовал в выборах губернатора. Также пробовал бороться за кресло мэра в 2007 году. Многие запомнили Александра Галду по баннеру, на которых он «красовался» с полуобнаженным торсом и топор. Слоган гласил: «Все галдят, Галда — делает!».