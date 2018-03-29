В Волгограде продают спортклуб «Арена», принадлежавший осужденному депутату Галде

Волгограде за 60 миллионов выставлен на продажу спортивный комплекс «Арена», расположенный на улице Электролесовской в Советском районе.

Как сообщает РИА34, долгое время совладельцем клуба был осужденный в прошлом году за мошенничество экс-депутат Александр Галда. Предприниматель, в прошлом народный избранник Галда среди прочего называл себя директором «Арены». Кроме того в открытых источниках в Интернете до сих пор значится, что именно он является владельцем здания, где находится клуб.