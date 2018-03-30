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В Петербурге начались первые увольнения из-за падения сосулек
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В Петербурге начались первые увольнения из-за падения сосулек 

Мир24 47 минут назад
Фото: Диалог
Руководитель «Жилкомсервиса №1 Петроградского района» Санкт-Петербурга Светлана Буланова уволена по поручению губернатора города Георгия Полтавченко, сообщают «Известия».
Отмечается, что с домов, очисткой крыш которых должна заниматься данная коммунальная организация, уже не раз падали глыбы льда. Так, в больницу госпитализирована женщина после падения снега с крыши дома на Большом проспекте Петроградской стороны. Еще одна местная жительница посрадала после инцидента на Каменностровском проспекте.
Ранее Георгий Полтавченко пообещал увольнять глав ЖКС и чиновников за плохо очищенные крыши. Так, после первого падения сосульки на человека будут увольнять главу жилкомсервиса, после второго — замглавы администрации по ЖКХ и руководителя районной жилинспеции. Третье падение приведет к увольнению главы администрации района.
Такое решение Полтавченко принял после того, как в марте следователи начали проверку после падения сосулек во время праздничных выходных с 9 по 11 марта, в результате чего травмы получили семь человек. Инциденты произошли в Петроградском, Центральном и Адмиралтейском районах города.
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