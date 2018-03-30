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Главу ЖСК Петроградского района уволили из-за падающих сосулек
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Главу ЖСК Петроградского района уволили из-за падающих сосулек 

Федеральное агентство новостей 53 минуты назад
Санкт-Петербург, 30 марта. Светлана Буланова была уволена с должности генерального директора ООО «Жилкомсервис №1 Петроградского района» за падение наледи с крыши здания.
Соответствующее распоряжение было подписано вице-губернатором Николаем Бондаренко. Информация об увольнении Светланы Булановой была опубликована на сайте администрации Петербурга в пятницу, 30 марта.
В Петроградском районе Петербурга с крыши дома упала глыба льда, в результате чего пострадала женщина. На данный момент ее оказывают медицинскую помощь. Инцидент произошел сегодня днем. Также недавно на Каменноостровском проспекте упала наледь с крыши дома, пострадавших нет.
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