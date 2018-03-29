Дочка Ростеха и «Мособлгаз» создадут цифровую платформу для сбора данных о расходе газа

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Дочерняя компания Ростеха — «РТ— Инвест» подписала с крупнейшей газораспределительной компанией Подмосковья «Мособлгаз» соглашение о создании единой цифровой платформы, в которой будут автоматически собираться данные о расходе газа с «умных» счетчиков. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе «Мособлгаза».

"Мособлгаз" подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «РТ-Инвест» о создании единой цифровой платформы для интернета вещей на территории Московской области. Абонентам не нужно будет вводить показания вручную, они будут отображаться в личном кабинете клиента «Мособлгаза» автоматически", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Мособлгаз» намерен в третьем квартале 2018 года начать устанавливать новые «умные» счетчики газа, которые работают на технологии интернета вещей и умеют сами передавать показания и сообщать о поломке или утечке. Цифровая платформа позволит эти данные аккумулировать и обрабатывать, следует из сообщения газораспределительной компании. Кроме того, в перспективе она может стать единой для всех сфер жилищно-коммунального хозяйства, безопасности и транспорта Московской области.

"Это значительно повысит достоверность, энергоэффективность и оперативность учета газа, что особенно важно, учитывая, что у «Мособлгаза» порядка 3 млн абонентов. Кроме того, система позволит проводить мониторинг технологических объектов газовой инфраструктуры, расположенных по всей территории Подмосковья", — приводит пресс-служба слова главы «Мособлгаза» Дмитрия Голубкова

По словам гендиректора «РТ-Инвест» Андрея Шипелова, основу цифровой платформы составляют отечественные технологии, которые компания разрабатывала совместно с командой молодых ученых и специалистов в рамках реализации проектов для госсистем «Платон» и «ЭРА-ГЛОНАСС». «Эта технология построения национальной энергоэффективной сети дальнего радиуса действия с использованием системы защиты передачи данных», — уточнил он.