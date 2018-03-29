Ещё
Занятия по иностранному языку для пенсионеров организуют в библиотеке имени Тургенева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Занятия по иностранному языку для пенсионеров организуют в библиотеке имени Тургенева 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Уроки по английскому языку для лиц пожилого возраста организуют сотрудники библиотеки-читальни имени Ивана Тургенева. Первое занятие состоится 2 апреля.
— Мы запустили обучение английскому языку для пенсионеров в рамках проекта по активному долголетию. На данный момент более 20 человек уже подали заявки на участие в занятиях. Проводить уроки будет приглашенный профессиональный педагог, — поделилась Анастасия Антонова, специалист по связям с общественностью учреждения.
Она уточнила, что помещение для занятий располагается в мастерской №5, которую специально оборудовали под учебный класс. Для записи на курс изучения английского жителям необходимо обратиться к сотрудникам библиотеки и заполнить анкету с персональными данными. При себе требуется иметь паспорт и страховое свидетельство.
Занятия состоятся по адресу: Бобров переулок, дом 6, строения 1 и 2. Их будут проводить два раза в неделю по понедельникам и субботам.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Асфальт отремонтировали на Леснорядской улице Плановый осмотр жилых домов состоялся в Красносельском районе Несанкционированный хостел обнаружили в Пресненском районе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израильские истребители обманули российские радары199
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово214
Юлия Скрипаль пошла на поправку204
Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»55
Украина дала ответ по выдаче пранкера415
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение