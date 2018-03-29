Занятия по иностранному языку для пенсионеров организуют в библиотеке имени Тургенева

Уроки по английскому языку для лиц пожилого возраста организуют сотрудники библиотеки-читальни имени Ивана Тургенева. Первое занятие состоится 2 апреля.

— Мы запустили обучение английскому языку для пенсионеров в рамках проекта по активному долголетию. На данный момент более 20 человек уже подали заявки на участие в занятиях. Проводить уроки будет приглашенный профессиональный педагог, — поделилась Анастасия Антонова, специалист по связям с общественностью учреждения.

Она уточнила, что помещение для занятий располагается в мастерской №5, которую специально оборудовали под учебный класс. Для записи на курс изучения английского жителям необходимо обратиться к сотрудникам библиотеки и заполнить анкету с персональными данными. При себе требуется иметь паспорт и страховое свидетельство.

Занятия состоятся по адресу: Бобров переулок, дом 6, строения 1 и 2. Их будут проводить два раза в неделю по понедельникам и субботам.