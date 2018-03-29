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В Поморье судят пятерых наркоторговцев
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В Поморье судят пятерых наркоторговцев 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
По делу проходят пять жителей Архангельска, Новодвинска и Самары от 26 до 47 лет. Чуть больше полугода они торговали наркотиками на территории Архангельской области.
Каждый из членов этой группы выполнял отведенную ему роль. Кто-то из них доставлял оптовые партии наркотиков и расфасовывал их на более мелкие части, кто-то взвешивал дозировку и оставлял закладки на улицах. Продавали наркотики они через интернет.
За выручку, полученную с августа 2016 года до февраля 2017 года, наркоторговцы купили автомобиль. Во время следствия на транспорт и на найденные при них 100 000 рублей наложили арест. Кроме денег, у мужчин обнаружили около 400 граммов синтетических наркотиков — это более 1000 разовых доз.
Накануне в Архангельске на проспекте Ломоносова сотрудники отдела по обороту наркотиков задержали 26-летнюю девушку. При ней обнаружили белый кристаллический наркотик. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы, а пятерым наркоторговцам могут дать вдвое больший срок.
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