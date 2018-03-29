В Поморье судят пятерых наркоторговцев

Новодвинска и По делу проходят пять жителей Архангельска Самары от 26 до 47 лет. Чуть больше полугода они торговали наркотиками на территории Архангельской области

Каждый из членов этой группы выполнял отведенную ему роль. Кто-то из них доставлял оптовые партии наркотиков и расфасовывал их на более мелкие части, кто-то взвешивал дозировку и оставлял закладки на улицах. Продавали наркотики они через интернет.

За выручку, полученную с августа 2016 года до февраля 2017 года, наркоторговцы купили автомобиль. Во время следствия на транспорт и на найденные при них 100 000 рублей наложили арест. Кроме денег, у мужчин обнаружили около 400 граммов синтетических наркотиков — это более 1000 разовых доз.

Накануне в Архангельске на проспекте Ломоносова сотрудники отдела по обороту наркотиков задержали 26-летнюю девушку. При ней обнаружили белый кристаллический наркотик. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы, а пятерым наркоторговцам могут дать вдвое больший срок.