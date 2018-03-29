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Минстрой РФ: Необходимый для отопления новостроек объем тепла и энергии с 1 июля снизится на 20%
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Минстрой РФ: Необходимый для отопления новостроек объем тепла и энергии с 1 июля снизится на 20% 

Агентство «Москва» 20 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
Необходимый для отопления новостроек объем тепла и энергии сократится с 1 июля 2018 г. на 20%, сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
«Приказ Минстроя России «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» прошел регистрацию в Минюсте России и вступает в силу 6 апреля 2018 г. Документом устанавливаются требования к зданиям, строениям и сооружениям, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительном комплексе РФ. Приказом министерства предусматривается поэтапное уменьшение удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию для вновь строящихся зданий, в том числе многоквартирных домов. Объем тепла и энергии, необходимый для отопления новостроек, должен будет снизиться с 1 июля 2018 г. — на 20%, с 1 января 2023 г. — на 40%, с 1 января 2028 г. — на 50%», — говорится в сообщении.
Уточняется, что документ вводит обязательное выполнение требований энергетической эффективности архитекторами, застройщиками, инженерами, проектировщиками, а также лицами, осуществляющими ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных или прошедших капитальный ремонт отапливаемых строений.
«Выполнение требований будут обеспечивать новые архитектурные решения, строительные материалы, инновационное инженерное оборудование и другое», — отметили в пресс-службе. По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрея Чибиса, которого цитирует пресс-служба, утвержденные требования энергоэффективности при строительстве зданий и жилых домов будут активно способствовать разработке новых технических решений, появлению новых видов материалов, оборудования, «умных» технологий в строительстве.
«Мы также будем уделять особое внимание этим исполнению этих требований при реализации масштабного проекта Минстроя России «Умный город», цель которого сделать наши города отвечающими всем современным потребностям граждан, а их жизнь максимально комфортной», — добавил он.
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