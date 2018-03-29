Молодежная палата Таганского района выйдет на общегородской субботник

Члены Молодежной палаты Таганского района планируют принять участие в общегородском субботнике. Об этом 29 марта рассказал председатель организации Павел Андрушко.

— Участвовать в субботниках важно, так как это наш район, и его чистота и благосостояние находится в руках местных жителей. Нет ничего зазорного в том, чтобы выйти на два часа в свой двор и поработать там, — поделился мнением лидер районной Молодежной палаты.

Он отметил, что после зимы всегда остается очень много мусора, и с таким объемом дворникам Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» будет нелегко справиться. Поэтому им необходимо помочь.

Павел Андрушко сообщил, что пока точная дата и адрес, по которому молодые парламентарии поучаствуют в уборке, уточняются. По этому поводу организуют совещания с представителями управы.