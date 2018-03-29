Встречу с сотрудником библиотеки №3 организуют для пенсионеров района Арбат

Посетителей Территориального центра социального обслуживания «Арбат» пригласили 9 апреля побеседовать с сотрудником библиотеки №3 имени Николая Добролюбова.

— С нашими гостями пообщается Марина Власова. Она работает библиотекарем в этом учреждении. Марина Власова расскажет о книжных новинках, побеседует на тему мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения Максима Горького, — рассказала организатор культурных мероприятий Илонна Багрий.

Она добавила, что Марина Власова проводит подобные встречи на регулярной основе. Помимо бесед, библиотекарь организует пешеходные экскурсии для получателей социальных услуг ТЦСО «Арбат».