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Встречу с сотрудником библиотеки №3 организуют для пенсионеров района Арбат
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Встречу с сотрудником библиотеки №3 организуют для пенсионеров района Арбат 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Посетителей Территориального центра социального обслуживания «Арбат» пригласили 9 апреля побеседовать с сотрудником библиотеки №3 имени Николая Добролюбова.
— С нашими гостями пообщается Марина Власова. Она работает библиотекарем в этом учреждении. Марина Власова расскажет о книжных новинках, побеседует на тему мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения Максима Горького, — рассказала организатор культурных мероприятий Илонна Багрий.
Она добавила, что Марина Власова проводит подобные встречи на регулярной основе. Помимо бесед, библиотекарь организует пешеходные экскурсии для получателей социальных услуг ТЦСО «Арбат».
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