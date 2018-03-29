В Пурпе откроют мини-пекарню, а в Тарко-Сале — центр скорочтения

В Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства Пуровского района состоялся очередной конкурс среди начинающих предпринимателей, претендовавших на получение гранта для развития собственного бизнеса.

Конкурс проводился в шестнадцатый раз. В его ходе членов комиссии интересовали разные вопросы: от расположения офиса до привлечения специалистов и конкурентоспособности нового дела. Среди прочих звучал вопрос о судьбе проекта в случае отказа в предоставлении гранта.

«Порадовали ответы соискателей, что они не отступят от своей цели независимо от того, будет оказана помощь или нет. Это означает, что решение ими принято осознанно, это веление души и призвание», — прокомментировала председатель комиссии, первый заместитель главы администрации района Нонна Фамбулова.