В Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства Пуровского района состоялся очередной конкурс среди начинающих предпринимателей, претендовавших на получение гранта для развития собственного бизнеса.
Конкурс проводился в шестнадцатый раз. В его ходе членов комиссии интересовали разные вопросы: от расположения офиса до привлечения специалистов и конкурентоспособности нового дела. Среди прочих звучал вопрос о судьбе проекта в случае отказа в предоставлении гранта.
«Порадовали ответы соискателей, что они не отступят от своей цели независимо от того, будет оказана помощь или нет. Это означает, что решение ими принято осознанно, это веление души и призвание», — прокомментировала председатель комиссии, первый заместитель главы администрации района Нонна Фамбулова.
По результатам проведенного конкурса победителями стали пурпеец Игорь Иванов, который из средств местного бюджета получит 350 тыс. рублей на развитие в поселке мини-пекарни. Таркосалинке Надежде Стрельцовой на открытие центра скорочтения и развития интеллекта детей будет выделено 150 тыс. рублей, — сообщили в пресс-службе районной администрации.