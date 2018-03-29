Ещё
В Пурпе откроют мини-пекарню, а в Тарко-Сале — центр скорочтения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пурпе откроют мини-пекарню, а в Тарко-Сале — центр скорочтения 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства Пуровского района состоялся очередной конкурс среди начинающих предпринимателей, претендовавших на получение гранта для развития собственного бизнеса.
Конкурс проводился в шестнадцатый раз. В его ходе членов комиссии интересовали разные вопросы: от расположения офиса до привлечения специалистов и конкурентоспособности нового дела. Среди прочих звучал вопрос о судьбе проекта в случае отказа в предоставлении гранта.
«Порадовали ответы соискателей, что они не отступят от своей цели независимо от того, будет оказана помощь или нет. Это означает, что решение ими принято осознанно, это веление души и призвание», — прокомментировала председатель комиссии, первый заместитель главы администрации района Нонна Фамбулова.
По результатам проведенного конкурса победителями стали пурпеец Игорь Иванов, который из средств местного бюджета получит 350 тыс. рублей на развитие в поселке мини-пекарни. Таркосалинке Надежде Стрельцовой на открытие центра скорочтения и развития интеллекта детей будет выделено 150 тыс. рублей, — сообщили в пресс-службе районной администрации.
ИА Север-Пресс: последние новости
Ямальские воронки и метан из вечной мерзлоты. Ученые исследуют Гыданский полуостров Лекарства и чай из осины и Иван-чая. Ханты-Мансийск собрал молодых ученых Ямала и Югры Ямал – в числе отличников по поиску вакансий и работников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израильские истребители обманули российские радары199
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово214
Юлия Скрипаль пошла на поправку204
Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»55
Украина дала ответ по выдаче пранкера415
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение