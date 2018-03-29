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Восстановление газонов организуют в Красносельском районе
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Восстановление газонов организуют в Красносельском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В рамках месячника по благоустройству в Красносельском районе газоны приведут в порядок. Такими сведениями 29 марта поделился Дмитрий Иванов, заместитель начальника Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» по благоустройству.
— За месяц наши специалисты проведут работы по уборке газонов. В частности, мы очистим территории от мусора, прогребем покрытия от излишней травы и восстановим его, где это будет необходимо, — отметил сотрудник коммунальной службы.
Первые работы произведут по следующим адресам: дом 8, корпус 3 по Верхней Красносельской улице, дом 15 по Нижней Красносельской улице и дом 7 по Русаковской улице.
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