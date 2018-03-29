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В Минпромторге России завершилась зимняя Стажерская программа
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В Минпромторге России завершилась зимняя Стажерская программа 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
28 марта 2018 года в Минпромторге России подвели итоги зимней Стажерской программы.
В рамках мероприятия были награждены 36 участников программы, получивших профильное образование и проходивших в Минпромторге России стажировку в течение двух месяцев.
Программа стажировки включала работу в Департаментах Министерства, курс лекций по отраслям промышленности, несколько тренингов, в том числе актуальный тренинг для студентов и выпускников «Построение карьеры». Также были организованы управленческие поединки, деловые игры и экскурсии на отраслевые предприятия.
В результате работы 10 стажеров зачислены в Молодежный кадровый резерв Министерства, нескольким стажерам-выпускникам поступило предложение о работе в ведомстве.
Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова вручила рекомендательные письма победителям и призерам Стажерской программы.
Справочно
Отбор на летнюю Стажерскую программу начнется с 9 апреля. Программа пройдет с 1 июля по 31 августа 2018 года. По итогам стажировки лучшие студенты получат рекомендательные письма, предложение о зачислении в Молодежный кадровый резерв, а также могут быть рассмотрены на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Минпромторга России.
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