В Минпромторге России завершилась зимняя Стажерская программа

28 марта 2018 года в Минпромторге России подвели итоги зимней Стажерской программы.

В рамках мероприятия были награждены 36 участников программы, получивших профильное образование и проходивших в Минпромторге России стажировку в течение двух месяцев.

Программа стажировки включала работу в Департаментах Министерства, курс лекций по отраслям промышленности, несколько тренингов, в том числе актуальный тренинг для студентов и выпускников «Построение карьеры». Также были организованы управленческие поединки, деловые игры и экскурсии на отраслевые предприятия.

В результате работы 10 стажеров зачислены в Молодежный кадровый резерв Министерства, нескольким стажерам-выпускникам поступило предложение о работе в ведомстве.

Справочно

Отбор на летнюю Стажерскую программу начнется с 9 апреля. Программа пройдет с 1 июля по 31 августа 2018 года. По итогам стажировки лучшие студенты получат рекомендательные письма, предложение о зачислении в Молодежный кадровый резерв, а также могут быть рассмотрены на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Минпромторга России.