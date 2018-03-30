Тотальный диктант в Нижнем Новгороде пройдет на девяти площадках

Одна из них предназначена специально для иностранных студентов. Об этом сообщается на официальном сайте акции.

Проверить свою грамотность нижегородцы смогут 14 апреля в 14.00. Регистрация стартует 4 апреля. Автором текста «Тотального диктанта» стала известная писательница Гузель Яхина , автор популярного романа «Зулейха открывает глаза». Участникам акции будет предложено три отрывка: «Утро», «День» и «Вечер», которые рассказывают об одном дне из жизни учителя немецкой словесности.

Площадки, на которых будет проходить «Тотальный диктант», разместятся в НГЛУ имени Н. А. Добролюбова, областной библиотеке имени В. И. Ленина, Высшей школе экономике на улице Львовской, Центральной районной библиотеке имени В. Г. Короленко. Литературно-мемориальном музее Н. А. Добролюбова, школе № 52 и Сормовском ресурсном культурно-просветительском центре имени Сергия Радонежского. Иностранных студентов ждут в пространстве TRUD в НГЛУ. Также будет работать закрытая площадка в пресс-центре « Комсомольской правды ».

Напомним, в прошлом году «Тотальный диктант» написали 1500 человек.