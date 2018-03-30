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Тотальный диктант в Нижнем Новгороде пройдет на девяти площадках
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Тотальный диктант в Нижнем Новгороде пройдет на девяти площадках 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Одна из них предназначена специально для иностранных студентов. Об этом сообщается на официальном сайте акции.
Проверить свою грамотность нижегородцы смогут 14 апреля в 14.00. Регистрация стартует 4 апреля. Автором текста «Тотального диктанта» стала известная писательница Гузель Яхина, автор популярного романа «Зулейха открывает глаза». Участникам акции будет предложено три отрывка: «Утро», «День» и «Вечер», которые рассказывают об одном дне из жизни учителя немецкой словесности.
Площадки, на которых будет проходить «Тотальный диктант», разместятся в НГЛУ имени Н. А. Добролюбова, областной библиотеке имени В. И. Ленина, Высшей школе экономике на улице Львовской, Центральной районной библиотеке имени В. Г. Короленко. Литературно-мемориальном музее Н. А. Добролюбова, школе № 52 и Сормовском ресурсном культурно-просветительском центре имени Сергия Радонежского. Иностранных студентов ждут в пространстве TRUD в НГЛУ. Также будет работать закрытая площадка в пресс-центре «Комсомольской правды».
Напомним, в прошлом году «Тотальный диктант» написали 1500 человек.
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