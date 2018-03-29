«Делай свою работу на отлично» — жизненный девиз судебного пристава-исполнителя Розарёновой

Мой Калининград . В Калининградской области «Лучший судебный пристав-исполнитель по взысканию фискальных платежей» — такого звания удостоена судебный пристав-исполнитель отдела по особым исполнительным производствам Управления ФССП России Кристина Разорёнова по итогам работы 2017 года.

Взыскание задолженностей в бюджет государства является одним из приоритетных направлений Службы судебных приставов, и доверяют его наиболее грамотным и подготовленным сотрудникам, какой является Разорёнова Кристина Игоревна.

Несмотря на то, что выпускница юридического факультета Калининградского пограничного института ФСБ России с отличием, работает в должности чуть больше года, Разорёнова смогла доказать самой себе, коллективу и руководству, что даже за столь непродолжительный промежуток времени можно добиться хороших результатов в службе, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 29 марта 2018 года, в УФССП России по Калининградской области.

Но Кристина Игоревна не собирается останавливаться на достигнутом и за 3 месяца 2018 года уже взыскала более 160 млн рублей налоговых платежей и более 20 млн рублей исполнительского сбора.

В своей профессиональной деятельности она всегда занимает принципиальную и непоколебимую позицию в работе с должниками, а сотрудники отдела рады и гордятся тем, что работают в одном коллективе вместе с Кристиной Разорёновой, которая служит примером молодым судебным приставам.

В коллективе она пользуется уважением и доверием, работает, не считаясь со своим личным временем, всегда готова прийти на помощь сослуживцам, и её совершенно не страшат трудности, возникающие порой по работе, так как своим главным жизненным девизом она считает: «Делай свою работу на отлично».

В связи с достигнутыми результатами Кристины Разорёновой в работе руководством отдела было принято решение передать ей на исполнение исполнительные документы по взысканию задолженности в бюджет.