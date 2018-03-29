Ещё
«Делай свою работу на отлично» — жизненный девиз судебного пристава-исполнителя Розарёновой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Делай свою работу на отлично» — жизненный девиз судебного пристава-исполнителя Розарёновой 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининградской области «Лучший судебный пристав-исполнитель по взысканию фискальных платежей» — такого звания удостоена судебный пристав-исполнитель отдела по особым исполнительным производствам Управления ФССП России Кристина Разорёнова по итогам работы 2017 года.
Взыскание задолженностей в бюджет государства является одним из приоритетных направлений Службы судебных приставов, и доверяют его наиболее грамотным и подготовленным сотрудникам, какой является Разорёнова Кристина Игоревна.
Несмотря на то, что выпускница юридического факультета Калининградского пограничного института ФСБ России с отличием, работает в должности чуть больше года, Разорёнова смогла доказать самой себе, коллективу и руководству, что даже за столь непродолжительный промежуток времени можно добиться хороших результатов в службе, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 29 марта 2018 года, в УФССП России по Калининградской области.
Но Кристина Игоревна не собирается останавливаться на достигнутом и за 3 месяца 2018 года уже взыскала более 160 млн рублей налоговых платежей и более 20 млн рублей исполнительского сбора.
В своей профессиональной деятельности она всегда занимает принципиальную и непоколебимую позицию в работе с должниками, а сотрудники отдела рады и гордятся тем, что работают в одном коллективе вместе с Кристиной Разорёновой, которая служит примером молодым судебным приставам.
В коллективе она пользуется уважением и доверием, работает, не считаясь со своим личным временем, всегда готова прийти на помощь сослуживцам, и её совершенно не страшат трудности, возникающие порой по работе, так как своим главным жизненным девизом она считает: «Делай свою работу на отлично».
В связи с достигнутыми результатами Кристины Разорёновой в работе руководством отдела было принято решение передать ей на исполнение исполнительные документы по взысканию задолженности в бюджет.
Мой Калининград: последние новости
Оргкомитет «Россия-2018»: в подготовке к ЧМ по футболу Калининграду предстоит "много работы" Жители Калининграда проголосовали за благоустройство территории у Летнего озера Участились случаи выхода тюленей на побережье под Калининградом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израильские истребители обманули российские радары211
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово214
Юлия Скрипаль пошла на поправку204
Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»57
Украина дала ответ по выдаче пранкера417
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение