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В России повысят размер пособий по безработице
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В России повысят размер пособий по безработице 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 29 марта — «Вести. Экономика». Министерство труда и социальной защиты РФ начало разработку законопроекта по увеличению размера выплат по пособиям по безработице с 2019 г. Данная информация опубликована на портале проектов нормативных правовых актов. Размер минимальной и максимальной величин пособия по безработице в России не изменялись с 2009 г. В Минтруде признают, что «в настоящее время пособие по безработице не обеспечивает необходимого уровня замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума». Минимальный размер пособия по безработице в России на сегодня составляет 850 рублей, максимальный — 4,9 тыс. рублей.
Планируется, что новый законопроект вступит в силу в январе 2019 г.
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