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Минтруд России взялся за реформу пособия по безработице
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Минтруд России взялся за реформу пособия по безработице 

Интересант 1 час назад
Фото: Реальное время
За разработку проекта закона, призванного скорректировать условия и сроки предоставления пособия по безработице, приступило Министерство труда и социальной защиты РФ. Речь идет об увеличении пособия и об его доступности для ищущих работу граждан.
Вопрос давно назрел, поскольку размеры пособия по безработице не изменялись в России с 2009 года и эти выплаты не обеспечивают необходимого уровня замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума. В свою очередь, это — одна из причин, почему граждане игнорируют службы занятости, которые регулярно выдают победные реляции о рекордно низком уровне безработицы в России. Планируется, что новые нормы закона вступят в силу с января 2019 года.
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