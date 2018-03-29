Минтруд России взялся за реформу пособия по безработице

За разработку проекта закона, призванного скорректировать условия и сроки предоставления пособия по безработице, приступило Министерство труда и социальной защиты РФ . Речь идет об увеличении пособия и об его доступности для ищущих работу граждан.

Вопрос давно назрел, поскольку размеры пособия по безработице не изменялись в России с 2009 года и эти выплаты не обеспечивают необходимого уровня замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума. В свою очередь, это — одна из причин, почему граждане игнорируют службы занятости, которые регулярно выдают победные реляции о рекордно низком уровне безработицы в России. Планируется, что новые нормы закона вступят в силу с января 2019 года.