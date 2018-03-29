Глава сената Италии оставила запись в книге соболезнований в посольстве

ФРГ, Австрии, Греции, Казахстана, Сербии и Латвии. Книга соболезнований открыта в посольстве России Италии в среду, за два дня записи в ней оставили дипломаты из ряда западных стран, в том числе США Португалии . На нескольких десятках страниц встречаются слова соболезнований на арабском и русских языках из Азербайджана

"От меня лично и от лица всего сената выражаю глубокие соболезнования в связи с трагедией, которая нас так поразила", — написала в книге соболезнований Казеллати.