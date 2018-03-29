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Глава сената Италии оставила запись в книге соболезнований в посольстве
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Глава сената Италии оставила запись в книге соболезнований в посольстве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИМ, 29 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Новый председатель верхней палаты итальянского парламента Мария Элизабетта Казеллати расписалась в открытой в российском посольстве в Риме книге соболезнований по жертвам пожара в Кемерово.
Книга соболезнований открыта в посольстве России в Италии в среду, за два дня записи в ней оставили дипломаты из ряда западных стран, в том числе США, ФРГ, Австрии, Греции, Португалии. На нескольких десятках страниц встречаются слова соболезнований на арабском и русских языках из Азербайджана, Казахстана, Сербии и Латвии.
"От меня лично и от лица всего сената выражаю глубокие соболезнования в связи с трагедией, которая нас так поразила", — написала в книге соболезнований Казеллати.
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