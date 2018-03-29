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В Ростовской области пастух погиб, пытаясь вытащить из земли снаряд времен войны
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В Ростовской области пастух погиб, пытаясь вытащить из земли снаряд времен войны 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Белокалитвинском районе 32-летний мужчина подорвался на боеприпасе времен Великой Отечественной войны. Несчастный случай произошел накануне, 28 марта. Как рассказал источник в правоохранительных органах региона, около десяти лет назад житель поселка Коксовый был судим по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
— Судимость была связана как раз с махинациями с оружием времен Великой Отечественной войны, — пояснил собеседник издания.
В день гибели Иван (имя изменено. — Прим. ред.) отправился в поле пасти коров. С фермером, на которого он работал, мужчина условился встретиться вечером. Когда же стадо вернулось в стойло без пастуха, фермер забил тревогу и пошел искать работника. В поле мужчина и нашел разорванное тело Ивана.
По версии следствия, мужчина обнаружил снаряд, наполовину вросший в землю, и стал его вытаскивать. В какой-то момент предмет сдетонировал прямо в руках у Ивана. Смерть была мгновенной.
Местные жители отозвались о погибшем как о замкнутом и нелюдимом человеке.
— Он жил с матерью. Детей и супруги у Вани не было. Он не хотел вообще жениться. Увлекался оружием, — рассказал корреспонденту 161.ru житель Коксовый.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что после трагедии в доме у погибшего провели обыск. Оружие и боеприпасы силовики не нашли.
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