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«Отрава» — тоннами
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«Отрава» — тоннами 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса fborn-spb.ru  Не утихли еще страсти вокруг Кемеровской трагедии, масштабы которой подняли общественное мнение «на дыбы».
Но источники опасности для здоровья и жизни граждан перекрыты далеко не все.
В то время, как в учреждениях культуры и супермаркетах идет тотальная проверка защиты от возможного возгорания, Муромская полиция перекрыла каналы поступления поддельной алкогольной продукции, способной «спалить» немалое количество людей. Изъято 10 тонн паленой водки.
Найти источники ее производства и поставки достаточно сложно, конспирация у фальсификаторов налажена неплохо.
И все же в прошлом году
муромские полицейские зафиксировали 15 фактов незаконного оборота фальсифицированного алкоголя.
Сотрудники межмуниципального отдела проверили 178 предприятий розничной торговли. В основном производством, хранением и сбытом такого алкоголя занимаются оптовики, реализующие недоброкачественную продукцию, сообщил сайт Муром 24 РФ.
— В 2017 году пресечена деятельность сразу нескольких групп, которые занимались оптовыми поставками и реализацией. Было выявлено 5 таких преступлений, а изъято в общей сложности свыше 60 тонн фальсифицированной водки, — рассказал начальник межмуниципального отдела МВД России «Муромский» полковник полиции Александр Руденко.
По словам главного полицейского Мурома, буквально в этом месяце будет возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, у которого было изъято свыше 10 тон фальсификата.
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