«Отрава» — тоннами

Фото с ресурса fborn-spb.ru Не утихли еще страсти вокруг Кемеровской трагедии, масштабы которой подняли общественное мнение «на дыбы».

Но источники опасности для здоровья и жизни граждан перекрыты далеко не все.

В то время, как в учреждениях культуры и супермаркетах идет тотальная проверка защиты от возможного возгорания, Муромская полиция перекрыла каналы поступления поддельной алкогольной продукции, способной «спалить» немалое количество людей. Изъято 10 тонн паленой водки.

Найти источники ее производства и поставки достаточно сложно, конспирация у фальсификаторов налажена неплохо.

И все же в прошлом году

муромские полицейские зафиксировали 15 фактов незаконного оборота фальсифицированного алкоголя.

Сотрудники межмуниципального отдела проверили 178 предприятий розничной торговли. В основном производством, хранением и сбытом такого алкоголя занимаются оптовики, реализующие недоброкачественную продукцию, сообщил сайт Муром 24 РФ

— В 2017 году пресечена деятельность сразу нескольких групп, которые занимались оптовыми поставками и реализацией. Было выявлено 5 таких преступлений, а изъято в общей сложности свыше 60 тонн фальсифицированной водки, — рассказал начальник межмуниципального отдела МВД России «Муромский» полковник полиции Александр Руденко

По словам главного полицейского Мурома, буквально в этом месяце будет возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, у которого было изъято свыше 10 тон фальсификата.