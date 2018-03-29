Почему до сих пор не проиндексировали ежемесячную выплату ветеранам труда?

Краевые власти пообещали с января изменить ежемесячную выплату ветеранам труда. Но уже конец марта, а суммы, как в 2017 году. Как сообщили в министерстве труда и соцзащиты населения Ставрополья, региональное правительство приняло решение с первого января этого года проиндексировать несколько краевых выплат, в том числе и ежемесячную денежную выплату ветеранам труда Ставропольского края Её размер должен составить 1533, 92 рублей, однако пока этой категории льготников перечисляют в месяц 1486,36 рублей. Краевые власти только с первого апреля начнут выплачивать проиндексированное пособие. В минтруда уверяют, что в апреле ветераны труда края получат деньги и за первые три месяца этого года.