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Почему до сих пор не проиндексировали ежемесячную выплату ветеранам труда?
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Почему до сих пор не проиндексировали ежемесячную выплату ветеранам труда? 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Краевые власти пообещали с января изменить ежемесячную выплату ветеранам труда. Но уже конец марта, а суммы, как в 2017 году.
Как сообщили в министерстве труда и соцзащиты населения Ставрополья, региональное правительство приняло решение с первого января этого года проиндексировать несколько краевых выплат, в том числе и ежемесячную денежную выплату ветеранам труда Ставропольского края.
Её размер должен составить 1533, 92 рублей, однако пока этой категории льготников перечисляют в месяц 1486,36 рублей. Краевые власти только с первого апреля начнут выплачивать проиндексированное пособие. В минтруда уверяют, что в апреле ветераны труда края получат деньги и за первые три месяца этого года.
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