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РВИО продлило прием заявок на конкурс реставрации Смоленской крепостной стены
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РВИО продлило прием заявок на конкурс реставрации Смоленской крепостной стены 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) и Союз реставраторов России продлили на месяц прием заявок на конкурс «Стена», в рамках которого рассматриваются студенческие проекты реставрации крепостной стены в Смоленске, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе РВИО.
"Теперь подача заявок на конкурс заканчивается 28 апреля, ранее конечной датой было 30 марта", — приводятся в сообщении слова руководителя Департамента информационной политики РВИО Надежды Усмановой.
По ее словам, перенос срока приема работ обусловили желанием участников достойно представить свои проекты.
"Интерес профессионального сообщества к конкурсу растет. По просьбе преподавателей вузов мы решили увеличить сроки подачи заявок, чтобы у участников было достаточно времени для формирования творческих групп, которые могут состоять из студентов разных учебных заведений, а также для более тщательной подготовки своих проектов", — подчеркнула Усманова.
Российское военно-историческое общество совместно с Союзом реставраторов России в начале марта объявили о старте Всероссийского творческого конкурса студенческих проектов «Стена». По замыслу организаторов, участники конкурса должны представить концепции реставрации и приспособления объекта культурного наследия в Смоленске «Крепостные башни и стены, XVI-XVIII вв». Лучшие конкурсные проекты покажут на открытии волонтерского лагеря «Стена» в городе Смоленске в июне 2018 года и примут к реализации.
В рамках конкурса рассматриваются проекты реставрации крепостной стены и использования памятника и прилегающей к нему территории как исторического городского ландшафта. Свои идеи могут представить студенты профессионально-технических и высших учебных заведений. Еще одной важной задачей конкурса является развитие научно-познавательных и культурно-развлекательных функций стены, ее туристическая популяризация.
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