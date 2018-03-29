РВИО продлило прием заявок на конкурс реставрации Смоленской крепостной стены

"Теперь подача заявок на конкурс заканчивается 28 апреля, ранее конечной датой было 30 марта", — приводятся в сообщении слова руководителя Департамента информационной политики РВИО Надежды Усмановой.

По ее словам, перенос срока приема работ обусловили желанием участников достойно представить свои проекты.

"Интерес профессионального сообщества к конкурсу растет. По просьбе преподавателей вузов мы решили увеличить сроки подачи заявок, чтобы у участников было достаточно времени для формирования творческих групп, которые могут состоять из студентов разных учебных заведений, а также для более тщательной подготовки своих проектов", — подчеркнула Усманова.

Российское военно-историческое общество совместно с Союзом реставраторов России в начале марта объявили о старте Всероссийского творческого конкурса студенческих проектов «Стена». По замыслу организаторов, участники конкурса должны представить концепции реставрации и приспособления объекта культурного наследия в Смоленске «Крепостные башни и стены, XVI-XVIII вв». Лучшие конкурсные проекты покажут на открытии волонтерского лагеря «Стена» в городе Смоленске в июне 2018 года и примут к реализации.

В рамках конкурса рассматриваются проекты реставрации крепостной стены и использования памятника и прилегающей к нему территории как исторического городского ландшафта. Свои идеи могут представить студенты профессионально-технических и высших учебных заведений. Еще одной важной задачей конкурса является развитие научно-познавательных и культурно-развлекательных функций стены, ее туристическая популяризация.