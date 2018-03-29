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В храме имени Андрея Боголюбского на Окской состоится концерт учеников воскресной школы
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В храме имени Андрея Боголюбского на Окской состоится концерт учеников воскресной школы 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
В храме Андрея Боголюбского, который расположен на улице Окской, 1 апреля состоится концерт воспитанников воскресной школы «Княжичи». Об этом сообщил настоятель храма Кирилл Краев.
— Кроме того, пройдет ярмарка, на которой будут представлены сувениры и угощения, сделанные нашими прихожанами. Все гости смогут бесплатно попить чай. Также будут проведены детские игры, конкурсы и состязания. Желающие смогут принять участие в ярмарке, сделав своими руками сувенир или что-нибудь вкусное, — пояснил Кирилл Краев.
Начало ярмарки и концерта в 10.00. Вход свободный. Адрес храма: улица Окская, 2/15. (мю)
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