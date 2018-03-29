В храме имени Андрея Боголюбского на Окской состоится концерт учеников воскресной школы

В храме Андрея Боголюбского , который расположен на улице Окской, 1 апреля состоится концерт воспитанников воскресной школы «Княжичи». Об этом сообщил настоятель храма Кирилл Краев.

— Кроме того, пройдет ярмарка, на которой будут представлены сувениры и угощения, сделанные нашими прихожанами. Все гости смогут бесплатно попить чай. Также будут проведены детские игры, конкурсы и состязания. Желающие смогут принять участие в ярмарке, сделав своими руками сувенир или что-нибудь вкусное, — пояснил Кирилл Краев.

Начало ярмарки и концерта в 10.00. Вход свободный. Адрес храма: улица Окская, 2/15. (мю)