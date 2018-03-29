На Второй Евразийский женский форум соберутся 400 делегатов из 157 стран

В течение трёх дней, с 19 по 21 сентября, Северная столица объединит представительниц прекрасного пола из разных стран, успешно реализовавших себя в политике, бизнесе, науке и других областях. В рамках Второго Евразийского женского форума запланированы встречи, дискуссии, выставки, презентации книг и кулинарные шоу.

«Евразийский женский форум — это не просто двухдневное международное событие, а постоянная, последовательная и системная работа по развитию женских программ и инициатив, регулярный взаимообогащающий диалог», — подчеркнула председатель Совета Федерации , председатель Оргкомитета Второго Евразийского женского форума Валентина Матвиенко . Первый форум, который прошёл в Санкт-Петербурге в 2015 году, дал огромный стимул к продвижению женских программ и инициатив. В течение трёх лет под патронажем форума реализуются различные проекты, учреждены специальные премии: «Лучший социальный проект года», «Лучший женский технологический проект», «Бизнес-успех» и другие.

Россия остаётся центром притяжения для тех, кто реально готов заниматься решением мировых проблем, совместными усилиями продвигать созидательную повестку. Симпозиум, который ожидается осенью 2018 года, будет иметь гораздо более широкое международное представительство, чем предыдущее мероприятие. В 2015 году Петербург посетили делегаты из 80 стран, в 2018 году будет около 400 участников из 157 государств. В программе уже представлены такие мероприятия, как специальные сессии ЮНИДО и ЮНЕСКО , семинар АТЭС , заседание женского делового клуба БРИКС. Кроме того, впервые в России планируется проведение заседания «Женской двадцатки». Растущий интерес к форуму, по мнению Валентины Матвиенко, свидетельствует об актуальности вопросов его повестки.

«Россия остаётся центром притяжения для тех, кто реально готов заниматься решением мировых проблем, совместными усилиями продвигать созидательную повестку», — отметила спикер палаты регионов.

Повестка форума

Планируется, что деловая программа мероприятия стартует 19 сентября, за день до официального открытия. В этот день заработают дискуссионные центры, «круглые столы» при участии Минсельхоза Минпромторга , консультативные приёмные поддержки женщин-предпринимателей, состоятся презентации проектов победителей всероссийских конкурсов.

20 сентября предполагается проведение основных сессий, посвящённых возможностям и роли женщины в политике, экономике, развитии человеческого капитала и социальной сферы. В первый официальный день работы форума женщины-парламентарии из разных стран обсудят политические, экономические и социальные изменения в мире, а также инициативы парламентов и правительств по продвижению гендерной проблематики.

Всего же, по данным вице-спикера Совета Федерации, заместителя председателя оргкомитета Галины Кареловой , в течение двух дней форума будут работать 35 дискуссионных площадок, в которых примут участие парламентарии и дипломаты, учёные и представительницы бизнеса, губернаторы и главы городов, деятели искусства и культуры. «Мы старались сделать программу такой, чтобы форум стал крупным, интересным событием, нашёл своё продолжение и в России, и за её пределами, содействовал развитию конструктивного международного сотрудничества», — сказала зампред палаты.

В заключительный день симпозиума запланирована акция, приуроченная к Международному дню мира. Также в этот день состоится церемония награждения премией Евразийского женского форума «Общественное признание». Награда была учреждена в 2015 году, а теперь она имеет международный формат.

Креативная программа

rightВторой Евразийский женский форум в цифрах:— 360 участников; — 157 стран; — 35 дискуссионных клубов; — 8 международных секций.

Во время петербургской международной встречи делегаты получат возможность пообщаться в неформальной обстановке. В рамках форума запланированы деловые завтраки, чаепития, кулинарные шоу, презентации проектов и книг. Список предложений по креативу, уточнила председатель Совета Федерации, ещё окончательно не сформирован. Однако оргкомитет сделает всё для того, чтобы участницы симпозиума не заскучали на бесконечных заседаниях. Валентина Матвиенко предложила разбавить дискуссии и «круглые столы» физкультминутками, организованными делегатами-спортсменками.

Кроме того, в рамках форума планируется проведение различных выставок-ярмарок. Председатель Совета Федерации уточнила, что выставлять на них будут не матрёшек китайского производства, а оригинальные сувениры, произведённые в местах традиционного бытования народных художественных промыслов. Такие выставки, рассчитывают в оргкомитете, позволят зарубежным гостям лучше узнать Россию во всём её разнообразии.