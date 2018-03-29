Международный день птиц отпразднуют на Космонавта Волкова

Тематическая встреча «Кто такие птички?» состоится в отделении библиотеки №21 на улице Космонавта Волкова 1 апреля. Мероприятие приурочили к экологическому празднику — Международному дню птиц.

«Библиотекари расскажут об истории этого дня, о пользе птиц и об их охране. Читатели совершат виртуальное путешествие в мир птиц. Послушают птичьи голоса, отгадают загадки о птицах. Будет подготовлена книжная выставка «Птицы — герои сказок». Проведем мастер класс по изготовлению птички-закладки», — говорится в анонсе на сайте Централизованной библиотечной системы САО.

Адрес библиотеки: ул. Космонавта Волкова, д.3. Гостей ждут в 12.00. (ео)