Арбатов: Политика — это же не землетрясение и не метеорит, который на вас валится, и ничего с этим не поделаешь

На вопросы еженедельника «Звезда» отвечает руководитель Центра международной безопасности, действительный член Российской академии наук

— Посмотрите, Алексей Георгиевич, какая получается картина мира. Ракеты с ядерными боевыми частями нацелены друг на друга, граница с Европой напоминает линию фронта, а Запад в массовом порядке высылает наших дипломатов. Мы, естественно, — в ответ. А в результате снижается уровень дипломатического присутствия. Как вы считаете, военные риски в такой ситуации возрастают?

— Не думаю. Что же касается дипломатов, то это в чистом виде демонстративный жест, свидетельство очень плохих политических отношений. В общем, ничего хорошего, но, например, на конкретных переговорах, связанных с ограничением вооружений, это никак не отразится. Потому что таких переговоров сейчас просто нет.

— Ну вот, успокоили… Переговорный процесс на нуле, а пальцы на спусковых крючках, так что ли?