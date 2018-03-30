Прошло первое заседание Геральдического совета Псковской области 

Первое заседание геральдического совета при администрации Псковской области провел в пятницу 30 марта врио губернатора Михаил Ведерников. «Псковская область является единственным субъектом Российской Федерации, у которого нет собственного флага и гимна, а установленный герб не соответствует геральдическим нормам и не внесен в Государственный геральдический регистр. Откладывать решение этого вопроса считаю недостойным исторической славы нашей земли», — подчеркнул Ведерников. О процедуре разработки и принятия символов рассказал замруководителя аппарата администрации области — председатель государственно-правового комитета Андрей Карпов. В соответствии с уставом Псковской области, описание и порядок использования официальных символов региона утверждается законом области. После согласования законопроекта геральдическим советом при президенте РФ документ вносится в Псковское областное Собрание депутатов. Принятый закон вновь направляется в геральдический совет для рассмотрения и включения символов в государственный геральдический регистр, а Псковская область получает свидетельство об их регистрации. Участники заседания планируют привлечь к процессу создания геральдических символов профессионалов, чтобы символы соответствовали всем правилам геральдики. В итоге было принято решение создать экспертную группу для разработки соответствующих технических заданий к конкурсам. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».