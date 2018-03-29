При администрации Псковской области появился геральдический совет 

При администрации Псковской области создан геральдический совет, соответствующий указ подписал врио губернатора региона. Как отмечается в указе, совет создан в целях реализации единой государственной политики в области геральдики, отражающей исторические, культурные и иные местные традиции. В состав геральдического совета вошли: врио губернатора Михаил Ведерников (председатель), спикер Псковского областного Собрания Александр Котов (зампредседателя, по согласованию), первый вице-губернаторы Вера Емельянова (зампредседателя) и Николай Цветков (зампредседателя), Валерия Богданова (секретарь). Кроме них в составе также вошли руководитель аппарата администрации области Денис Гуляев, начальник управления внутреннейполитики администрации области Оксана Иванова, председатель государственно-правового комитета администрации области Андрей Карпов, доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ Ирина Колосова, заведующий кафедрой всеобщей истории и зарубежного регионоведения Максим Колпаков, замдиректора по научной работе Псковского государственного музея-заповедника Эльвира Королёва, преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Татьяна Лаптева, председатель комитета по культуре администрации Псковской области, секретарь общественной палаты Псковской области Валерий Павлов, и.о. директора Псковского государственного музея-заповедника Сергей Сарченков, начальник управления образования администрации Псковской области Александр Седунов, заместитель завкафедрой отечественной истории ПсковГУ Анатолий Филимонов, директор Детской художественной школы Пскова Олег Цветков, советник губернатора области Дарья Яковлева и председатель комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».