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Что мешает строить в России?
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Что мешает строить в России? 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Центр конъюнктурных исследований при Высшей школе экономики обнародовал результаты исследования «Факторы, ограничивающие деятельность организаций базовых отраслей экономики в 2017 году». К базовым, конечно, относится и строительная отрасль, положение дел в которой для портала «Единый реестр застройщиков» прокомментировал руководитель Центра Георгий Остапкович.
Итак, главная, причем с большим отрывом от остальных, проблема, о которой говорят игроки строительного рынка, — это недостаточный спрос со стороны потребителей на продукцию и услуги стройкомплекса: 56% компаний, работающих в сфере строительства, сталкиваются с этой проблемой, у которой две стороны — недостаток заказов и неплатежеспособность заказчиков. Причем речь идет о сложностях взаимоотношений в паре не только «застройщик — покупатель», но и «девелопер — подрядчик». Одни производят, но не могут продать, другие и рады бы произвести, да никто не просит.
Вторая по значимости проблема — неопределенность экономической ситуации, которую отмечают 36% игроков рынка. Другими словами, это отсутствие предсказуемых условий игры и невозможность определить направление регуляторных воздействий даже в обозримой перспективе, что, естественно, отражается на сроках стратегического планирования развития компаний, да и вообще на возможности развития как такового.
Дальше идут проблемы сугубо экономического характера: нелояльное налогообложение, заградительные проценты по коммерческим кредитам, неоправданно высокая стоимость стройматериалов и комплектующих и так далее. Отдельный пункт — недостаток квалифицированных кадров и низкая техническая оснащенность. Эти факторы, может, и вторичные, но также не способствующие процветанию компаний.
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