Ещё
Эксперты обсудили прозрачность назначения соцвыплат в Самарской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты обсудили прозрачность назначения соцвыплат в Самарской области 

ТРК Губерния 1 час назад
Сделать механизм назначения соцвыплат понятным, учесть мнение жителей. В Самаре прошло заседание общественного и научно-экспертного советов при министерстве социально-демографической политики региона. В работе участвовали активные граждане, представители общественных организаций, а также эксперты в области экономики, социологии, демографии и юриспруденции. Новые подходы и решения совета используются для улучшения системы мер соцподдержки населения, чтобы помощь была более адресной.
Также на встрече обсудили изменения в оценке качества деятельности министерства и его подведомственных социальных учреждений. Среди новых показателей теперь будут фигурировать результаты независимых проверок качества работы на местах, а также оценка удовлетворенности населения услугами.
ТРК Губерния: последние новости
Прокуратура обязала самарскую фирму убрать вывеску, размещенную на объекте культурного наследия Уникальный ресурсный центр для людей с ограниченными возможностями оценили представители областной Общественной палаты Активисты со всей России съехались в Самару на "Том Сойер Фест"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израильские истребители обманули российские радары211
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово214
Юлия Скрипаль пошла на поправку204
Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»57
Украина дала ответ по выдаче пранкера417
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение