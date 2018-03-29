Эксперты обсудили прозрачность назначения соцвыплат в Самарской области

Сделать механизм назначения соцвыплат понятным, учесть мнение жителей. В Самаре прошло заседание общественного и научно-экспертного советов при министерстве социально-демографической политики региона. В работе участвовали активные граждане, представители общественных организаций, а также эксперты в области экономики, социологии, демографии и юриспруденции. Новые подходы и решения совета используются для улучшения системы мер соцподдержки населения, чтобы помощь была более адресной.

Также на встрече обсудили изменения в оценке качества деятельности министерства и его подведомственных социальных учреждений. Среди новых показателей теперь будут фигурировать результаты независимых проверок качества работы на местах, а также оценка удовлетворенности населения услугами.