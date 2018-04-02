Минтруд предлагает повысить пособие по безработице — впервые за 10 лет

Министерство труда РФ в конце марта объявило, что инициирует закон о повышении пособия по безработице, а также о повышении эффективности социальной поддержки безработных граждан. Новый закон будет призван стимулировать граждан к активному поиску работы. Предполагается, что правовая норма начнет работать уже с 2019 года, передает агентство

"Прайм"

Последние 10 лет пособие по безработице в России остается низким, отмечает агентство. Его минимальный размер составляет 850 рублей, максимальный — 4 900 рублей.

"Проект федерального закона разработан в целях повышения эффективности социальной поддержки безработных граждан и стимулирования их к активному поиску работы", — заявили в Минтруде . Размер пособия не просто не пересматривался начиная с 2009 года, но даже не корректировался в соответствии с инфляцией, напомнили опрошенные агентством эксперты.

В настоящее время пособие по безработице не обеспечивает необходимого уровня замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума, подчеркивают в министерстве. Именно из-за низкого уровня пособия безработные граждане и не встают на учет в органах соцзащиты, объясняют эксперты. Теперь главный вопрос — получится ли увеличить пособие хотя бы до прожиточного минимума.

На этом фоне в России фиксируется крайне низкая безработица — ее уровень, по данным Росстата, снизился в феврале до 5% с 5,2% в январе. Так, по методике Международной организации труда (МОТ), в РФ в январе 2018 насчитывалось 3,9 млн безработных, по данным Росстата — 3,8 млн россиян в возрасте 15 лет и старше, или 5% рабочей силы При этом в государственных учреждениях службы занятости в качестве безработных были зарегистрированы 800 тысяч человек, в том числе 700 тысяч получали пособие по безработице.

Таким образом, государство тратит огромные средства на поддержание неэффективной инфраструктуры органов занятости и, при этом, фактически не имеет возможности контролировать безработицу, замечают эксперты.