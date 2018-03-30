Руководство облздрава: зарплату фельдшерам воронежской скорой увеличивать не будут

«Итальянская забастовка» медиков продолжается. Чиновники департамента здравоохранения встретились сегодня с работниками скорой помощи и объяснили, почему увеличивать зарплату им не будут. Напомним, медики объявили так называемую «итальянскую забастовку», отказываясь ездить на вызовы в составе неукомплектованных бригад и требуя повышения зарплаты. В среднем фельдшер получает 17-19 тыс. рублей в месяц, при том, что основную часть работы многим приходится делать в одиночку. По словам чиновников, если исчезнет кадровый дефицит, зарплаты будут еще меньше. Бюджет — рассчитанные по федеральным тарифам деньги фонда обязательного медицинского страхования. Почти половина этой суммы уходит на оплату труда среднего медицинского персонала, еще 35% — на зарплату водителей.

Олег Минаков. По словам медиков, их зарплата с 2014 года «вообще не индексируется». — Хорошее предложение — давайте увеличим заработную плату. Давайте. Давайте мы деньги заберем у других предприятий, районных, областных больниц, и все их отдадим станции скорой медицинской помощи. Тариф пересмотрен не будет, вы это прекрасно понимаете. Объём средств, которые перечисляет федеральный фонд территориальному, связан с объёмом налогов, собранных в области, — сказал замруководителя департамента здравоохранения Воронежской области