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Глава воронежского облздрава рассказал, где в городе появятся новые поликлиники
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Глава воронежского облздрава рассказал, где в городе появятся новые поликлиники 

Вести Воронеж 21 минуту назад
Фото: Вести Воронеж
Проблему с нехваткой медучреждений решат в ближайшие годы. Новую поликлинику на 500 посещений в смену в микрорайоне Шилово введут в эксплуатацию в 2018 году. Об этом рассказал руководитель департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин на пресс-конференции в четверг, 29 марта. Стоимость объекта составила 380 млн рублей. Деньги выделили из областного и федерального бюджетов. Кроме того, до 2020 года в микрорайоне Отрожка в районе новостроек появятся подстанция скорой помощи на 10 бригад и поликлиника на 550 посещений в смену с женской и детской консультацией. Вопрос о строительстве находится на стадии доработки. Также Александр Щукин заявил, что решена «кричащая ситуация» с поликлиникой №4 на Московском проспекте. — На сегодняшний день её мощность в два раза меньше, чем число прикреплённых к ней жителей. Решён вопрос о возведении поликлиники на 1100 посещений в смену и подстанции на 10 бригад в ТСЖ «Учитель». Проектировать начнём уже в этом году, а в 2019 году будем строить. Я надеюсь, что через два-три года объекты сдадутся, — заявил Александр Щукин. Намерены решить проблему с поликлиниками и в районе бывшего завода «Сельмаш». Для создания детской поликлиники планируют выкупить помещения предприятия. Александр Щукин отметил, что проблема нехватки поликлиник в городе стоит достаточно остро. Её планируют решить в ближайшие годы. Дарья Крымова
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