Тульские зоозащитники будут мешать продаже птиц на Благовещение. Церковь возражать не стала

Защитники животных перед Благовещением проведут акцию, нацеленную на то, чтобы люди не покупал птиц «с рук». Церковная традиция предписывает в праздник отпускать пернатых на волю. Некоторые пользуются этим, ловят чижей и снегирей и продают людям. Но в неволе птицы умирают. Поэтому тульские зоозащитники 1 апреля будут раздавать листовки у храма Сергия Радонежского с призывом отказаться от традиции. Что о проблеме думают активисты, орнитологи и священнослужители, узнавал «360».

Первого апреля в Туле активисты будут пикетировать храм Сергия Радонежского. Об этом «360» рассказала представитель зеленого движения России «ЭКА» Екатерина Олейник. Зоозащитники уже пятый год проводят акцию против традиции отпускать птиц на Благовещение. Они призывают прекратить отлов птиц, содержание в неволе всю зиму и продажу.

[Акцию] мы уже не первый год проводим, в два этапа: за неделю до Благовещения, это будет 1 апреля, в воскресенье, проводим пикет возле храма Сергия Радонежского. Мы стоим с плакатами, раздаем листовки, рассказываем людям о существующей проблеме, приезжают СМИ — оповещаем людей о проблеме. И, непосредственно, второй этап — на день самого Благовещения, 7 апреля, мы проводим так называемые народные патрули

— Екатерина Олейник.

Зоозащитники ездят вдоль улиц в поисках тех, кто продает птиц. Если таковые находятся, то активисты оповещают полицию о незаконной торговле. «Еще отдельно будут в день Благовещения ездить машины, патрули Росприроднадзора и комитета по Охоте и рыболовству. У них есть четыре или пять машин, и в этом году они также будут их патрулировать», — сообщила Олейник.

Активист добавила, что с этой проблемой «ЭКА» будет бороться уже пятый год. Ситуация выправляется, торговцев становится меньше, но этот бизнес приобретает подпольный характер. Екатерина Олейник считает, что для полного решения проблемы может понадобиться еще несколько лет.

Не в первый раз тульские активисты борются с продажей птиц на Благовещение. Так, 7 марта 2017 года активисты отняли клетку у продавца щеглов рядом с Всехсвятским кафедральным собором. По словам зоозащитника Арсения, птицы в клетке находились в предсмертном состоянии. Активисты отобрали ее у продавца и выпустили птиц. Когда мужчина заметил пропажу, начал нападать на зоозащитников. Вот только он был настолько пьян, что упал на землю. Активистам пришлось помогать продавцу. В полиции доказать факт правонарушения не удалось — щеглов уже в клетке не было.

Птицы в неволе

Считается, что птиц массово отлавливают и держат в тесных клетках всю зиму, чтобы на Благовещение продать их верующим. Пернатые в неволе получают сильные повреждения. Многим птицам подрезают крылья, чтобы они не могли улететь.

В разговоре с «360» орнитолог Никита Чернецов рассказал, что отрицательно относится к традиции ловить и выпускать птиц. По мнению специалиста, традиция не относится к христианству и выглядит дикой. Он напомнил, что отлов лесных птиц нарушает закон об охране животного мира и вредит природе.

«Начнем с того, что это незаконно. Очень многие из этих людей, которые ловят для того, чтобы за денежку можно было выпустить, не обращаются с этими птицами так, как нужно», — рассказал Чернецов. Орнитолог подтвердил, что не все пойманные птицы выживают.

Чижей и снегирей можно держать в неволе хорошо, это абсолютно реальный процесс содержания птиц. Но одно дело, когда вы поймали птичку, вы ее держите, вы ее любите, вы за ней ухаживаете, а другое дело, когда

какой-то гражданин с пониженной социальной ответственностью их поймал для того, чтобы продать и купить бутылку, потому что, как правило, такие граждане этим занимаются

— Никита Чернецов.

Заместитель председателя рабочей группы по безнадзорным животным общественной палаты Москвы Елена Иванова в беседе с «360» предложила обратиться к Священному синоду, чтобы они отменили традицию. «Этот ритуал устарел и не соответствует сегодняшнему дню», — сказала она.

Из храма в голубятню

Фото: РИА «Новости»

Благовещение будут праздновать 7 апреля. В этот день Дева Мария узнала о скором рождении Спасителя. Считается, что выпущенные в этот день птицы станут просить за своего спасителя перед богом. Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин объяснил «360», что ритуал проводят «в знак освобождения человеческих душ от греха, которое совершено страданиями и воскресением господа Иисуса Христа и всей его спасительно миссии, начало которой празднуется в день Благовещения».

Священник сказал, что многие активисты, которых он знает лично, держат голубятни и приносят птиц к церкви в священный праздник. По словам протоиерея, они относятся к птицам с любовью и знают, что те вернутся в голубятни.

Они делают круг вокруг храма, а потом возвращаются в свои голубятни, и ничего страшного с ними не происходит

— Всеволод Чаплин.

Настоятель храма Троицы в Хохлах протоиерей Алексей Уминский в беседе с «360» сказал, что отлов птиц закончился еще в XIX веке. Священник разъяснил, что традиция существует, но она уже давно не связана с чижами и снегирями. «Совершенно четко: заказывают голубей у профессиональных голубятников, выпускают, потом эти голуби возвращаются обратно в голубятню», — сказал Уминский. Протоиерей предложил посмотреть кадры праздника Благовещения, где Патриарх и другие священнослужители выпускают именно голубей.

Эта традиция не так давно возродилась, а так как она не так давно возродилась, то никакого бизнеса по поводу вылавливания птиц, собственно говоря, нет. Поэтому активисты могут успокоиться: нет никакой опасности для жизни и здоровья популяции птиц, как, собственно говоря, ее и не было. Пускай устраивают пикеты у птицефабрик

— Алексей Уминский.

Священнослужитель усомнился, что в этом году на Благовещение будут выпускать птиц. «В этом году Благовещение и Великая суббота совпадают перед Пасхой, и в день Великой субботы по уставу он практически всю торжественность праздника Благовещения переводит в совершенно другое русло», — добавил священнослужитель. Традиция отпускать не богослужебная, а народная, и ее не обязательно соблюдать каждый год.