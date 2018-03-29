Жители старшего поколения из Щербиники взялись за освоение вокального мастерства.

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Урок пения для жителей старшего поколения состоялся 28 марта. Об этом сообщили в Центре социального обслуживания «Щербинский».

Обучение вокальному мастерству на бесплатной основе проходят в рамках программы по активному долголетию, которая стартовала в начале марта 2018 года в столице.

— В рамках наших уроков осуществляется постановка голоса. Участники встреч изучают ноты и поют. Мы проводим занятия по понедельникам и средам, — сообщила руководитель студии вокального пения Юлия Аскерова.

Принять участие в образовательной или спортивной активности может любой желающий пенсионер из Щербинки. О своем желании необходимо заявить по адресу: улица Брусилова, дом №17 или по телефону: 8 499 234 05 90.