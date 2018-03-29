Ещё
Жители старшего поколения из Щербиники взялись за освоение вокального мастерства.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители старшего поколения из Щербиники взялись за освоение вокального мастерства. 

Администрация городского округа Щербинка 2 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Урок пения для жителей старшего поколения состоялся 28 марта. Об этом сообщили в Центре социального обслуживания «Щербинский».
Обучение вокальному мастерству на бесплатной основе проходят в рамках программы по активному долголетию, которая стартовала в начале марта 2018 года в столице.
— В рамках наших уроков осуществляется постановка голоса. Участники встреч изучают ноты и поют. Мы проводим занятия по понедельникам и средам, — сообщила руководитель студии вокального пения Юлия Аскерова.
Принять участие в образовательной или спортивной активности может любой желающий пенсионер из Щербинки. О своем желании необходимо заявить по адресу: улица Брусилова, дом №17 или по телефону: 8 499 234 05 90.
Администрация городского округа Щербинка: последние новости
Услуги телефонной связи восстановили в многоквартирном доме по улице Чапаева Жители Щербинки смогут принять участие в мероприятии «День аиста» Руководители московских школ обсудят будущее профессии учителя
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израильские истребители обманули российские радары224
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово214
Юлия Скрипаль пошла на поправку205
Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»58
Украина дала ответ по выдаче пранкера417
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение