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Новая программа помощи инвалидам стартовала в Подмосковье
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Новая программа помощи инвалидам стартовала в Подмосковье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Теперь люди с ограниченными возможностями здоровья могут получить дополнительное оборудование для реабилитации. Средства выделяют из бюджета Московской области. Первый сертификат на специальный подъемник вручили Алексею Коченкову из Балашихи. Как работает механизм, и какие еще технические средства получат инвалиды — узнал телеканал «360».
Ходить в душ самостоятельно — такое Алексей Коченков даже не мог представить — раньше вдвоем с мамой не справлялись, звали брата. Теперь появился специальный подъемник. С помощью такого пульта регулируется и высота, и положение спинки. Оборудование специально для людей с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата.
Это оборудование стоит больше 40 тысяч рублей. Такие траты женщина позволить себе не могла — Ольга не работает, так как все время проводит с сыном. От Министерства соцразвития семья получила не только подъемник — теперь есть и стол для кровати.
Я смогу ту же еду поставить, поставить
какие-то  принадлежности, свои работы. Не отходя от дивана, грубо говоря
— Алексей Коченков.
Алексей учится в институте на инженера. Занимается дистанционно, первую сессию сдал почти на отлично. Только на этом останавливаться не намерен — хочет получить второе высшее образование и стать историком. Подчеркивает — желание есть, главное — здоровье. Леша первый в Подмосковье, кому вручили такой сертификат на дополнительные технические средства реабилитации.
Пять мини‐центров для реабилитации детей‐инвалидов откроют в Подмосковье до конца года
Оборудование подбирают индивидуально. Получить можно медицинскую кровать, подъемник или же специальные очки для коррекции зрения — всего в списке больше десятка средств реабилитации.
Начиная с 2018 года, согласно прописанным программам реабилитации, у нас могут выдаваться дополнительные технические средства реабилитации инвалидам
Ирина Фаевская, министр социального развития Московской области.
Обеспечивает инвалидов костылями, колясками и протезами федеральный Фонд социального страхования. Но регионы могут формировать свой список технических средств для реабилитации. В Подмосковье он начал действовать с этого года. Для получения необходимых аппаратов нужно обратиться в местное управление соцзащиты. Там помогут оформить все документы. Алексей Коченков из Балашихи всем необходимым уже обеспечен.
Ранее телеканал «360» сообщил, что семьи детей‐инвалидов, обучающихся в подмосковных школах, получат право на дополнительную денежную выплату.
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