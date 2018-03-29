Новая программа помощи инвалидам стартовала в Подмосковье

Теперь люди с ограниченными возможностями здоровья могут получить дополнительное оборудование для реабилитации. Средства выделяют из бюджета Московской области . Первый сертификат на специальный подъемник вручили Алексею Коченкову из Балашихи . Как работает механизм, и какие еще технические средства получат инвалиды — узнал телеканал «360».

Ходить в душ самостоятельно — такое Алексей Коченков даже не мог представить — раньше вдвоем с мамой не справлялись, звали брата. Теперь появился специальный подъемник. С помощью такого пульта регулируется и высота, и положение спинки. Оборудование специально для людей с нарушениями

опорно-двигательного

аппарата.

Это оборудование стоит больше 40 тысяч рублей. Такие траты женщина позволить себе не могла — Ольга не работает, так как все время проводит с сыном. От Министерства соцразвития семья получила не только подъемник — теперь есть и стол для кровати.

Я смогу ту же еду поставить, поставить

какие-то принадлежности, свои работы. Не отходя от дивана, грубо говоря

— Алексей Коченков.

Алексей учится в институте на инженера. Занимается дистанционно, первую сессию сдал почти на отлично. Только на этом останавливаться не намерен — хочет получить второе высшее образование и стать историком. Подчеркивает — желание есть, главное — здоровье. Леша первый в Подмосковье, кому вручили такой сертификат на дополнительные технические средства реабилитации.

Пять мини‐центров для реабилитации детей‐инвалидов откроют в Подмосковье до конца года

Оборудование подбирают индивидуально. Получить можно медицинскую кровать, подъемник или же специальные очки для коррекции зрения — всего в списке больше десятка средств реабилитации.

Начиная с 2018 года, согласно прописанным программам реабилитации, у нас могут выдаваться дополнительные технические средства реабилитации инвалидам

Обеспечивает инвалидов костылями, колясками и протезами федеральный Фонд социального страхования . Но регионы могут формировать свой список технических средств для реабилитации. В Подмосковье он начал действовать с этого года. Для получения необходимых аппаратов нужно обратиться в местное управление соцзащиты. Там помогут оформить все документы. Алексей Коченков из Балашихи всем необходимым уже обеспечен.

Ранее телеканал «360» сообщил, что семьи детей‐инвалидов, обучающихся в подмосковных школах, получат право на дополнительную денежную выплату.