Взрывники разобрали ствол екатеринбургской телебашни, упавший на земляную подушку

Взрывники практически разобрали упавший на насыпь ствол снесённой телебашни, сообщает корреспондент Е1.RU c места событий. Причём большие бетонные осколки почти исчезли, а вот клубки арматуры всё ещё лежат на земляном вале. Техника дробит их, отделяя бетон от арматуры.

Кроме того, земляной вал со стороны 8 Марта и «Артека» подняли на уровень цокольного этажа — «шайбы». Теперь этот вал будет служить подъездом для техники. Полностью обломки телебашни уберут через полтора месяца — к 15 мая. Об этом заявлял глава АО «Ледовая арена» Данил Крицкий , сообщал ранее Znak.com.

Ближайшие две недели рабочие при помощи специального оборудования — высокой стрелы, газогенератора и экскаватора с кусачками будут разбирать уцелевший при взрыве 30-метровый останец телебашни. Сейчас из другого города в Екатеринбург везут 29-метровую выносную стрелу. А из земляной подушки, которая свободна от башни, готовят пандус для стрелы.