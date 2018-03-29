Взрывники разобрали ствол екатеринбургской телебашни, упавший на земляную подушку 

Взрывники практически разобрали упавший на насыпь ствол снесённой телебашни, сообщает корреспондент Е1.RU c места событий. Причём большие бетонные осколки почти исчезли, а вот клубки арматуры всё ещё лежат на земляном вале. Техника дробит их, отделяя бетон от арматуры.
Кроме того, земляной вал со стороны 8 Марта и «Артека» подняли на уровень цокольного этажа — «шайбы». Теперь этот вал будет служить подъездом для техники. Полностью обломки телебашни уберут через полтора месяца — к 15 мая. Об этом заявлял глава АО «Ледовая арена» Данил Крицкий, сообщал ранее Znak.com.
Ближайшие две недели рабочие при помощи специального оборудования — высокой стрелы, газогенератора и экскаватора с кусачками будут разбирать уцелевший при взрыве 30-метровый останец телебашни. Сейчас из другого города в Екатеринбург везут 29-метровую выносную стрелу. А из земляной подушки, которая свободна от башни, готовят пандус для стрелы.
Телебашню снесли 24 марта — мы вели онлайн-трансляцию, а потом внимательно посмотрели фото и видео сноса и сделали обзор, как прошёл взрыв и почему не обрушился 30-метровый «огрызок». Многие горожане, в том числе учёные и архитекторы, были против сноса телебашни, но УГМК, которая намерена построить тут ледовую арену, так и не прислушалась к голосам защитников объекта. 30 марта в УрГАХУ откроется выставка, посвящённая снесённому символу Екатеринбурга.