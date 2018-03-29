На дублере Южнопортовой улицы восстановили дорожное покрытие

Глубокую дорожную яму оперативно заделали на дублере Южнопортовой улицы после обращения местного жителя на портал «Наш город». Мужчина сообщил о проблеме и попросил устранить ее, приложив соответствующий фотоматериал.

После выполнения заявки на портале появился ответ за подписью руководителя ГБУ «Жилищник района Южнопортовый» Ирины Муравьевой

«Сообщаем, что выполнены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия по указанному адресу», — отмечается в ответе.

Напомним, сообщить о неровностях дорожного покрытия можно в соответствующую рубрику на портале «Наш город» после несложной регистрации. Это считается официальным обращением в органы исполнительной власти, и в установленный законом срок пользователю должны дать ответ по изложенной им проблеме. (вт)