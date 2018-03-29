Нижегородцев просят убрать машины с проезжей части для уборки снега с улиц

По информации департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода коммунальные службы начнут работу 29 марта с 19.00, а закончат в 7.00 30 марта.

«Будет производиться уборка и вывоз снега с улиц города, а также прометание дорог и просыпка противогололедными реагентами», — отметили в мэрии.

Автомобилистов также просят соблюдать скоростной режим.

План вывоза снега 29-30 марта 2018 года

Район

Организация

Улица

Автозаводский

МП «РЭД»

вывоз снега не планируют

Канавинский

ООО «Городецкая ДПМК»,

МП «Коммунальное хозяйство»

ул. Октябрьской Революции, бул. Мещерский, Московское шоссе (вывоз куч снега с остановок), ул. Маршала Казакова, ул. Гордеевская,5 Ленинский

ООО «Кстово-автодор», ООО «СпецДорСтрой»

пр. Ленина, бул. Заречный, ул. Адм. Макарова

Московский

ООО «Автострой-52»

пр. Героев, 37, ул. Рябцева (кольцо), ул. Чаадаева (кольцо)

Нижегородский

ООО «Вектор»

ул. Родионова, Казанское шоссе, ул. Сергиевская, ул. Гоголя, ул. М. Покровская

Приокский

ООО «НижАвтоДорСтрой»

ул. Полевая, дер. Мордвинцево

Советский

ООО УК «Монолит»,

ООО «СтройДор» ООО «Дорожник»

ул. Горловская, пр. Гагарина, ул. Б. Панина, ул. Корнилова, ул. Васюнина

Сормовский

МП «Дорожник»

вывоз снега не планируют