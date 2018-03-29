Ещё
Урок по вокалу провели для получателей социальных услуг Щербинки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Урок по вокалу провели для получателей социальных услуг Щербинки 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Очередной урок пения для получателей социальных услуг прошел 28 марта. Об этом сообщили в Центре социального обслуживания «Щербинский».
Обучение вокальному мастерству на бесплатной основе стало возможным благодаря программе по активному долголетию, которая стартовала в начале марта.
— Мы ставим нашим посетителям голос, изучаем с ними нотную грамотность, распеваемся. Уроки проходят по понедельникам и средам, — сообщила руководитель студии вокала Юлия Аскерова.
Подать заявку на участие в проектах можно в Центре социального обслуживания «Щербинский» по адресу: улица Брусилова, дом №17 или по телефону: 8 499 234 05 90.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Префект ТиНАО Дмитрий Набокин провел встречу с жителями поселения Воскресенское Восстановление газонного покрытия проведут в поселении Марушкинское Детские и спортивные площадки приведут в порядок в поселении Внуковское
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израильские истребители обманули российские радары224
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово214
Юлия Скрипаль пошла на поправку205
Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»58
Украина дала ответ по выдаче пранкера417
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение