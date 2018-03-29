Урок по вокалу провели для получателей социальных услуг Щербинки 

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Очередной урок пения для получателей социальных услуг прошел 28 марта. Об этом сообщили в Центре социального обслуживания «Щербинский».
Обучение вокальному мастерству на бесплатной основе стало возможным благодаря программе по активному долголетию, которая стартовала в начале марта.
— Мы ставим нашим посетителям голос, изучаем с ними нотную грамотность, распеваемся. Уроки проходят по понедельникам и средам, — сообщила руководитель студии вокала Юлия Аскерова.
Подать заявку на участие в проектах можно в Центре социального обслуживания «Щербинский» по адресу: улица Брусилова, дом №17 или по телефону: 8 499 234 05 90.