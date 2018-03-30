В Рязанской области создали очередное казачье общество 

На территории Рязанской области зарегистрировано 15 казачьих обществ. Об этом RZN.AIF.RU сообщили в Управлении министерства юстиции России по Рязанской области. Из них одно казачье общество внесено в государственный реестр казачьих обществ России. Это хуторское казачье общество «Казачий корпус», которое находится в селе Поляны Рязанского района.
Кроме того, 29 марта в Управлении регионального минюста вручили Свидетельство о государственной регистрации нового казачьего общества — Рязанское юртовое казачье общество. Находиться организация будет в селе Александровское Рязанского района.