Нижегородские аграрии закупили порядка 60 единиц сельхозтехники по льготным условиям Росагролизинга

Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

Согласно иноформации, приобретенная техника будет задействована при проведении посевной кампании.

Всего сельхозтоваропроизводителями области подано 67 заявок на приобретение 140 единиц сельхозтехники на общую сумму 450 млн рублей. В настоящее время кредитным комитетом АО «Росагролизинг» одобрено 46 заявок.

Как отмечают в региональном Минсельхозпроде, условия, предлагаемые Росагролизингом, являются одним из самых доступных инструментов обновления основных средств сельхозпредприятий. С учетом областных мер поддержки, планы по техническому и технологическому обновлению в регионе будут достигнуты.