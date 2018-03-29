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Нижегородские аграрии закупили порядка 60 единиц сельхозтехники по льготным условиям Росагролизинга
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Нижегородские аграрии закупили порядка 60 единиц сельхозтехники по льготным условиям Росагролизинга 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.
Согласно иноформации, приобретенная техника будет задействована при проведении посевной кампании.
Всего сельхозтоваропроизводителями области подано 67 заявок на приобретение 140 единиц сельхозтехники на общую сумму 450 млн рублей. В настоящее время кредитным комитетом АО «Росагролизинг» одобрено 46 заявок.
Как отмечают в региональном Минсельхозпроде, условия, предлагаемые Росагролизингом, являются одним из самых доступных инструментов обновления основных средств сельхозпредприятий. С учетом областных мер поддержки, планы по техническому и технологическому обновлению в регионе будут достигнуты.
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