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Пенсионеры СЗАО сыграют в настольный теннис в Щукине
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Пенсионеры СЗАО сыграют в настольный теннис в Щукине 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
Пенсионеры СЗАО станут участниками окружных соревнований по настольному теннису, которые пройдут в Щукине 1 апреля.
— В рамках спартакиады пенсионеров Северо-Западного округа Москвы будут соревноваться женщины от 55 лет и старше, а также мужчины от 60 лет и старше, — сообщили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.
Участников ждут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Динамика» по адресу: 1-й Пехотный пер., дом 8. Начало соревнований в 10.30. Более подробная информация по телефону 8 (903) 758-88-10 (Андрей Сергеевич Князев). (ео)
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