Пенсионеры СЗАО сыграют в настольный теннис в Щукине

Пенсионеры СЗАО станут участниками окружных соревнований по настольному теннису, которые пройдут в Щукине 1 апреля.

— В рамках спартакиады пенсионеров Северо-Западного округа Москвы будут соревноваться женщины от 55 лет и старше, а также мужчины от 60 лет и старше, — сообщили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.