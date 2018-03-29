Пенсионеры СЗАО сыграют в настольный теннис в Щукине 

Пенсионеры СЗАО станут участниками окружных соревнований по настольному теннису, которые пройдут в Щукине 1 апреля.
— В рамках спартакиады пенсионеров Северо-Западного округа Москвы будут соревноваться женщины от 55 лет и старше, а также мужчины от 60 лет и старше, — сообщили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.
Участников ждут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Динамика» по адресу: 1-й Пехотный пер., дом 8. Начало соревнований в 10.30. Более подробная информация по телефону 8 (903) 758-88-10 (Андрей Сергеевич Князев). (ео)