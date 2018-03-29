В Ярославле энергетики обсудили с Ростехнадзором систему совместной работы

— Начиная с декабря 2017 года в Ростехнадзор было направлено 45 пакетов документов с целью выявления административных правонарушений, так как функция составления протоколов возложена на именно на Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору. По 12 рассматриваемым случаям нарушений уже вынесено решение. В скором времени завершится проверка в отношении остальных 33 поданных заявок», — пояснил первый заместитель генерального директора ПАО «ТНС энерго Ярославль» Олег Смирнов.