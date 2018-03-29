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В Ярославле энергетики обсудили с Ростехнадзором систему совместной работы
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В Ярославле энергетики обсудили с Ростехнадзором систему совместной работы 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Ярославле прошло публичное обсуждение правоприменительной практики Центрального управления Ростехнадзора. В мероприятии приняли участие представители ресурсоснабжающих организаций и местные власти. С докладом от ПАО «ТНС энерго Ярославль» выступал первый заместитель генерального директора Олег Валерьевич Смирнов. Он рассказал о совместной административной практике энергетиков и Ростехнадзора по привлечению к ответственности недобросовестных потребителей энергоресурсов — юридических лиц за отказ от самоограничения энергопотребления.
— Начиная с декабря 2017 года в Ростехнадзор было направлено 45 пакетов документов с целью выявления административных правонарушений, так как функция составления протоколов возложена на именно на Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору. По 12 рассматриваемым случаям нарушений уже вынесено решение. В скором времени завершится проверка в отношении остальных 33 поданных заявок», — пояснил первый заместитель генерального директора ПАО «ТНС энерго Ярославль» Олег Смирнов.
Стоит отметить, что в соответствии со статьей 9.22 КОАП РФ, нарушение порядка полного или частичного ограничения энергоснабжения влечет наложение на должностные лица административного штрафа в размере до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 2 до 3 лет, кроме того, размер штрафа для юридических лиц может достигать 200 тысяч рублей.
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