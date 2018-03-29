Не рубите сгоряча и без разрешения

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Никитич, в нашей семье, состоящей из двух пенсионеров, горячей воды расходуется больше, чем холодной. Это удивительно, потому что мы экономны. Грешили на водосчетчики, но после их замены ситуация не изменилась. Местные сантехники говорят о возможности какого-то «перелива» воды. Но мы установили новые краны и снова столкнулись с прежним явлением. Горячая вода значительно дороже холодной. Что может быть причиной такого дисбаланса? Галина Федоровна, Варшавское ш.

— Галина Федоровна, специалисты по арматуре водоснабжения называют три возможные причины возникновения такого дисбаланса. Первая — к вам в квартиру поступает не сильно горячая вода. То есть ее температура ниже нормативной. В результате вы вынуждены для разбавления холодной использовать большее, чем бывает обычно, количество горячей воды. Вторая — горячая вода поступает к вам с меньшим давлением, чем холодная. Для быстрого разбавления вам приходится увеличивать ее подачу. Естественно, возникает перерасход. Третья — возможно, что установкой арматуры водоснабжения у вас занимались не очень квалифицированные специалисты, которые не установили после водосчетчиков (ближе к водоразборному крану) обратные клапаны. Тогда у вас возникает тот самый «перелив» горячей воды в холодную и, соответственно, ее перерасход. Впрочем, точный диагноз происходящему поставит квалифицированный специалист по установке ИПУ на воду.

Никитич, я один раз видела, как дворник смахивал мелкий мусор прямо в решетку ливневой канализации. Второй раз обратила внимание на то, как он сметал сор в проем между полом этажа и полом лифта, то есть прямо в шахту. Считаю тот и другой поступки (они происходили в разных местах и в разное время) недопустимыми. Очень интересно узнать: могут ли дворников уволить за это? Полина, Комсомольский пр-т — Полина, конечно, это не преступление. Но безобразие — точно. Когда забивается мусором ливневая канализация, то проезжую и пешеходную части улицы заливает водой во время дождей. Конечно, специалисты ГУП «Мосводостока» прочищают систему. Но это очень тяжелая, кропотливая и не очень приятная работа («Вечерка» не раз рассказывала об этом). Но в ливневку бросают мусор не только дворники, но и сами жители. В ней находят не только мелкий мусор, но и пластиковые бутылки, пакеты — то есть все то, что мы не складываем в мусорные урны, а бросаем под ноги. Так что ваш упрек относится ко всем нам, горожанам. Ведь, как вы помните, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. За сброс мусора в лифтовую шахту дворников не увольняют, но лишить части зарплаты могут. Лифтовой же мастер может серьезно поставить, скажем так, на вид, потому что лифтовую шахту чистит он, а не дворник.

Никитич, с тыльной стороны дома сделали хорошую асфальтированную парковку. Но в ее центре растет дерево, которое мешает парковаться. Мешает абсолютно всем и никакой ценности не представляет. Скажите, можно ли его спилить? Кстати, на парковке нет освещения. Скажите, что можно сделать? Виктор Выгонов, пос. Заречье

— Виктор Ильич, такие вопросы решаются в ГБУ Жилищник. Достаточно обратиться туда с письменным запросом. Не факт, конечно, что дерево уберут. Если специалисты-озеленители решат, что дерево «никакой ценности не представляет», то они выдадут порубочный билет Жилищнику. Если не выдадут — значит, дерево будет продолжать стоять. Имейте в виду, что для оформления такого разрешения требуется достаточно много времени. Что касается организации освещения парковки, то по этому вопросу также следует обращаться в ГБУ Жилищник с официальным запросом.