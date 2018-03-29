Ещё
В новой клинике «Семейная» на Ярославском шоссе в субботу пройдет день открытых дверей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В новой клинике «Семейная» на Ярославском шоссе в субботу пройдет день открытых дверей 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В эту субботу в новой клинике «Семейная» на Ярославском шоссе можно будет бесплатно попасть к врачу. 31 марта состоится день открытых дверей в филиале сети многопрофильных центров.
В день открытых дверей первичный прием новых пациентов будет вестись бесплатно, а для тех, кто уже обращался к врачам сети клиник «Семейная», на консультации специалистов действует скидка в 50%. В клинике работают более 20-ти дипломированных специалистов, которые, по словам главврача, искренне болеют за свое дело.
Наша клиника — это  амбулаторно-поликлиническое
учреждение, которое оказывает пациентам соответствующие услуги. Это прием врачей многих специальностей: терапевт, невролог, кардиолог, травматолог, иммунолог
— Наталья Снаговская, главврач.
В клинике работают и многие другие специалисты, например, косметолог. Ведь
по-настоящему
решить проблемы с кожей может не сотрудник салона красоты, а врач. Пациентка пожаловалась на сухость кожи, с помощью прибора дерматолог диагностирует, насколько проблема серьезная.
Пациентка пришла с проблемой сухости кожи. Сейчас весенний период — эта проблема у многих пациентов возникает. У нас в клинике мы можем предложить как инъекционные, так безинъекционные методы для увлажнение кожи
— Анна Павленко, дерматолог.
В клинике есть и педиатрическое отделение, где молодые мамы могут получить ответы на все вопросы: лечение, уход за младенцами, вскармливание и вакцинация. Еще один значительный плюс — узкие специалисты, которых не так просто найти в поликлиниках. Каждый кабинет здесь оснащен современным оборудованием.
У нас есть кольпоскоп, он оснащен ноутбуком. Он нужен для того, чтобы мы смотрели под увеличением шейку матки для выявления различных заболеваний
— Мария Свидинская,
акушер-гинеколог
Сети клиник уже давно доверяют известные спортсмены и артисты. Футболисты из Воронежа целой командой приезжают к мануальному терапевту для восстановления.
Посетить клинику «Семейная» на Ярославском шоссе будет удобно жителям
Северо-восточного
и Северного округов, а также жителям ближайшего Подмосковья: Мытищ, Королева и Пушкина. Станция Лосиноостровская по Ярославскому направлению МЖД находится в шаговой доступности. Врачи филиала ведут прием с 9 утра до 9 вечера без выходных.
360tv.ru: последние новости
«Неудачное слово использовал»: Песков прокомментировал высказывание Тулеева о «бузотерах» «Всех ищут»: активисты рассказали о неофициальных списках пропавших при пожаре в ТЦ Кемерова Словения из‐за Скрипаля отзывает из России своего посла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израильские истребители обманули российские радары228
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово214
Юлия Скрипаль пошла на поправку206
Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»58
Украина дала ответ по выдаче пранкера417
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение