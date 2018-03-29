В новой клинике «Семейная» на Ярославском шоссе в субботу пройдет день открытых дверей

В эту субботу в новой клинике «Семейная» на Ярославском шоссе можно будет бесплатно попасть к врачу. 31 марта состоится день открытых дверей в филиале сети многопрофильных центров.

В день открытых дверей первичный прием новых пациентов будет вестись бесплатно, а для тех, кто уже обращался к врачам сети клиник «Семейная», на консультации специалистов действует скидка в 50%. В клинике работают более 20-ти дипломированных специалистов, которые, по словам главврача, искренне болеют за свое дело.

Наша клиника — это амбулаторно-поликлиническое

учреждение, которое оказывает пациентам соответствующие услуги. Это прием врачей многих специальностей: терапевт, невролог, кардиолог, травматолог, иммунолог

— Наталья Снаговская, главврач.

В клинике работают и многие другие специалисты, например, косметолог. Ведь

по-настоящему

решить проблемы с кожей может не сотрудник салона красоты, а врач. Пациентка пожаловалась на сухость кожи, с помощью прибора дерматолог диагностирует, насколько проблема серьезная.

Пациентка пришла с проблемой сухости кожи. Сейчас весенний период — эта проблема у многих пациентов возникает. У нас в клинике мы можем предложить как инъекционные, так безинъекционные методы для увлажнение кожи

— Анна Павленко, дерматолог.

В клинике есть и педиатрическое отделение, где молодые мамы могут получить ответы на все вопросы: лечение, уход за младенцами, вскармливание и вакцинация. Еще один значительный плюс — узкие специалисты, которых не так просто найти в поликлиниках. Каждый кабинет здесь оснащен современным оборудованием.

У нас есть кольпоскоп, он оснащен ноутбуком. Он нужен для того, чтобы мы смотрели под увеличением шейку матки для выявления различных заболеваний

— Мария Свидинская,

акушер-гинеколог

Сети клиник уже давно доверяют известные спортсмены и артисты. Футболисты из Воронежа целой командой приезжают к мануальному терапевту для восстановления.

Посетить клинику «Семейная» на Ярославском шоссе будет удобно жителям

Северо-восточного