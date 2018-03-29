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«Дети остались за дверью»: закрывший двери кинозала «Зимней вишни» мужчина потерял в огне дочерей
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«Дети остались за дверью»: закрывший двери кинозала «Зимней вишни» мужчина потерял в огне дочерей 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Заперший двери в одном из кинозалов кемеровской «Зимней вишни» мужчина потерял в огне двух дочерей и до сих пор находится в больнице — он бросился за помощью, но в итоге оказался единственным выжившим среди запертых в помещении посетителей. Об этом в Instagram рассказала супруга Михаила.
Пост Ольги стал продолжением истории Игоря Вострикова, у которого в пожаре погибли сестра, жена и трое детей. Он со ссылкой на записи с камер наблюдения отметил, что некий мужчина с целью спасения детей и женщин запер дверь зала и заложил все щели, чтобы внутрь не просачивался дым.
"25 марта обе мои дочери были в кино. Долгожданный мультик начался и закончился по расписанию. Зал полный детей и родителей. Все было как всегда. В конце сеанса в зале включили свет. Первые посетители подошли к дверям, открыли… за дверями не было ничего видно от дыма, был сильный жар, слышались крики", — рассказала Ольга, очевидно, со слов супруга.
С их слов следует, что ни аварийной тревоги, ни каких-либо предупреждений не было. Мужчины действительно заперли дверь и вещами заткнули все щели, решив внутри дожидаться прибытия пожарных.
"Все остальные двери в зале были заперты. Дышать могли только через ткань, смоченную в воде. Когда дети начали терять сознание, решили попробовать бежать. Основная часть детей были уже без чувств. Выбили дверь запасного выхода, за ней тоже стоял кромешный дым. Через два шага муж потерял сознание… Его вытащили из коридора. Дети остались за дверью в зале. Все, кто там был, там и остался… Светлая память моим Веронике и Василисе и всем, кто в тот день не смог выйти из этого ада", — написала Ольга.
Огонь вспыхнул около 16 часов дня по местному времени на четвертом этаже «Зимней вишни», где располагались кинозалы и детский развлекательный центр с игровыми автоматами и батутами. Дым мгновенно распространился по помещениям. В результате происшествия погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, помощь медиков потребовалась 79 посетителям комплекса.
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