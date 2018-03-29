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В Ессентуках устроят «битву удочек»
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В Ессентуках устроят «битву удочек» 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
На городском озере Ессентуков пройдет городской рыбацкий турнир «Клюет». В течение полутора месяцев рыбаки будут взвешивать каждую пойманную рыбу и заносить показания в протокол, а тот, кто наловит больше, станет победителем.
«Битва удочек» стартует 31 марта. Состязания спиннингистов будут идти в течение полутора месяцев с четверга по воскресенье с 7 утра и до 6 вечера, в этом году можно будет рыбачить и в майские праздники. 13 мая подведут промежуточные итоги, сообщается на сайте мэрии Ессентуков.
По правилам рыбаки могут использовать три удочки с любой снастью, а озерных обитателей можно прикармливать. Вылавливать можно только определенные виды рыб: венгерский, немецкий карпы, карп кои, серебристый карась, толстолобик, серебристый шип и лещ.
«Если клюнет белый амур — в присутствии жюри рыба взвешивается, измеряется и немедленно отпускается в среду обитания. По решению судейской коллегии окунь и верхоплавка не засчитываются», — пояснили в мэрии.
Победителей определят по весу и размеру улова. Кроме того, для участников предусмотрена специальная номинация на самую интересную рыбацкую байку.
Чемпионат проводится в седьмой раз. Как отмечают в городской администрации, «рыбный марафон» уже стал визитной карточкой Ессентуков.
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