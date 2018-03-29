В КЦ «Зеленоград» отремонтируют театральный зал и клубные помещения

В текущем году продолжаться работы по капитальному ремонту Культурного центра «Зеленоград». До конца года здесь планируется привести в порядок театральный зал и клубную часть здания, а также выполнить другие ремонтные работы. Об этом в ходе встречи с зеленоградцами, посвященной вопросам комплексного развития округа, рассказал и.о. префекта ЗелАО Алексей Михальченков

Он напомнил, что к 60-летнему юбилею города в Культурном центре был отреставрирован киноконцертный зал. В нем появилось современное оборудование и светодиодный экран, позволяющие проводить массовые зрелищные мероприятия любого уровня. Также были обновлены фасады и фойе центра. Теперь работы перейдут на другие помещения здания.

Помимо этого запланирован ремонт помещений «Ведогонь-театра» и Музея Зеленограда в корпусе 360. По словам Михальченкова, проектно-сметная документация по ремонту этих объектов уже разработана