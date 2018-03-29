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В КЦ «Зеленоград» отремонтируют театральный зал и клубные помещения
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В КЦ «Зеленоград» отремонтируют театральный зал и клубные помещения 

Савелки 2 часа назад
Фото: Савелки
В текущем году продолжаться работы по капитальному ремонту Культурного центра «Зеленоград». До конца года здесь планируется привести в порядок театральный зал и клубную часть здания, а также выполнить другие ремонтные работы. Об этом в ходе встречи с зеленоградцами, посвященной вопросам комплексного развития округа, рассказал и.о. префекта ЗелАО Алексей Михальченков.
Он напомнил, что к 60-летнему юбилею города в Культурном центре был отреставрирован киноконцертный зал. В нем появилось современное оборудование и светодиодный экран, позволяющие проводить массовые зрелищные мероприятия любого уровня. Также были обновлены фасады и фойе центра. Теперь работы перейдут на другие помещения здания.
Помимо этого запланирован ремонт помещений «Ведогонь-театра» и Музея Зеленограда в корпусе 360. По словам Михальченкова, проектно-сметная документация по ремонту этих объектов уже разработана
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