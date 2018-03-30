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Минприроды планирует реорганизовать Росгидромет в госкомпанию
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Минприроды планирует реорганизовать Росгидромет в госкомпанию 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Минприроды РФ планирует реформирование системы Росгидромета и создание на его базе госкомпании, сообщил министр природных ресурсов м экологии Сергей Донской в ходе коллегии Минприроды.
«В качестве приоритетной мы рассматриваем задачу по реформированию системы Росгидромета и создания на его базе соответствующей государственной компании», — отметил он.
Донской добавил, что министерству также предстоит реализовать задачу по оптимизации метеорологического обеспечения авиации, направленную на учет экономических интересов производителя такой информации и обеспечить её доступность для пользователей воздушного пространства.
По словам министра, сегодня можно констатировать сохранение высоких показателей оправдываемости и заблаговременности прогнозов погоды и штормовых предупреждений.
«Достигнутый уровень по этому направлению будет сохранен и в дальнейшем», — подчеркнул Донской.
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