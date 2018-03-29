Прокуратура внесла представления после анализа ситуации, приведшей к избиению в Покрове

ВЛАДИМИР, 29 марта. Прокуратура Петушинского района внесла преставления в адрес директоров школ, где учатся подростки, 20 марта избившие ребенка-инвалида в Покрове ( Владимирская область ). Ведомство также установило, что мать пострадавшего мальчика неоднократно привлекалась к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, сообщили в прокуратуре Владимирской области.

"Длительное время семья не была поставлена на учет в единый банк данных о детях, находящихся в социально опасном положении, индивидуальная профилактическая работа с ней не проводилась, меры профилактического характера не принимались. Прокуратурой главе районной администрации и начальнику ОМВД России по Петушинскому району 26 марта 2018 года внесены представления", — сообщили в прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, еще в 2015 году комиссия по делам несовершеннолетних вынесла постановление о проведении профилактической работы с семьей пострадавшего мальчика в связи с тем, что он уходил из дома и ночевал в подъезде. Позже мать ребенка привлекалась к ответственности по ст. 20.22 КОаП РФ (Нахождение несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения) и по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних) после того, как мальчик один уехал на Курский вокзал в Москву и распивал алкогольный коктейль.

Кроме того, в ходе проверки обстоятельств избиения подростка прокуратура выявила, что в школах, где учатся участники нападения на семиклассника, не была на должном уровне организована профилактическая работа с учащимися.

Избиение подростка в Покрове

Как сообщалось ранее, 13-летнего мальчика-инвалида избили вечером 20 марта в Покрове. О случившемся в полицию сообщила бабушка пострадавшего ребенка. У него диагностировали сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма, несколько переломов костей, многочисленные гематомы.

На следующий день мальчика перевели из районной больницы в стационар областной детской клинической больницы. По предварительной оценке, полученные повреждения относятся к средней тяжести. Допрос потерпевшего по рекомендации врачей отложили.

Как сообщили ТАСС 29 марта в следственном управлении СК РФ по Владимирской области, накануне ребенка выписали из больницы, врачи отмечают улучшение его состояния.

Следователи уже провели допросы участников конфликта и их родителей. По предварительной оценке следствия, наиболее активную роль в произошедшем принимали пятеро подростков в возрасте от 13 до 15 лет, а также 18-летний молодой человек. Степень и роль каждого из участников преступления устанавливается более детально.